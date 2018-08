POHLED: Rozchod s hvězdou „made by“ Zbrojovka Brno

Fotbal

Zvětšit fotografii NEDŮSTOJNÝ ODCHOD LEGENDY. Jan Polák odešel z Brna do Prostějova. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

dnes 8:14

Za to můžou oni! My ne, to on! Překřikování malých raubířů o to, kdo rozbil sousedovic okno, připomíná současné handrkování fotbalové Zbrojovky s Janem Polákem, kdo vlastně způsobil jejich rozchod.