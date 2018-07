Fotbalové Brno zchudlo, ne všude si ale pohoršilo

Přišla o několik služebních aut, poskytovaných oficiálním dodavatelem pro první ligu. Příjmy ze vstupného mohou jít také dolů, protože lístky znatelně zlevnila.

Zároveň se však klubu pádem o soutěž níž otevřely možnosti, po nichž mezi sezonami sáhl.

Proto majitel brněnských fotbalistů Václav Bartoněk mohl v reakci na dotazy MF DNES písemně oznámit: „Rozpočet na tuto sezonu je v parametrech první ligy.“

Možné to je třeba proto, že jakkoliv štíhlejší bude služební vozový park před stadionem v Králově Poli, tak naopak počet reklam na dresech hráčů bude vyšší.

Sestup například klubu rozvázal ruce při jednání s pivovarem Starobrno. Ve druhé lize už není povinností točit oficiální pivo, a tak se Zbrojovka mohla spojit s libovolnou značkou. Sáhla po brněnské.

Stejně tak dodavatel sportovního vybavení bude lokální, a to společnost Top4Football. Oblékat Zbrojovku bude nadále Nike.

Dalšího regionálního sponzora představí Zbrojovka na dresech hráčů v neděli při zápasech. Bude to logo na přední straně dresu.

Město dá o milion méně

Tyhle zisky mohou klubu pomoct „dohnat“ bezmála desetimilionový výpadek po příjmu z LFA a z veřejných zdrojů. Za televizní a marketingová práva sice inkasuje peníze i ve 2. lize, ale jde zhruba jen o 1,7 milionu korun.

V případě dotací se naopak nejedná o masivní propad.

Finance ve druhé lize Fotbal bude levnější Vstupné v Brně v 1. lize

Permanentka: 1 950 Kč

Jednorázové vstupné: 150 Kč

Vstupné v den utkání: 200 Kč

Permanentka věrnostní: 1 100 Kč

Permanentka nová: 1 300 Kč

Jednorázové vstupné: 100 Kč (platí pro předprodej i pro cenu v den zápasu i pro sektor hosté)

Permanentka pro seniory a studenty: 750 Kč

„Co se týká finančních prostředků od partnerů, sponzorů a finanční podpory města a kraje, tak naštěstí k nějakému razantnímu snížení této podpory prozatím nedošlo a nepředpokládáme, že by se to mohlo stát,“ uvedl Bartoněk.

Z brněnské městské pokladny putuje Zbrojovce do kasy částka (pro dospělé a mládež zároveň) na úrovni nižších desítek milionů korun. I pokud by tedy dotace byla ponížena následkem sportovního neúspěchu o milion korun, o čemž se v zákulisí mluví, nemělo by to mít na rozpočet fatální dopad.

„Můžu potvrdit, že částka pro Zbrojovku ze strany města je po sestupu nižší, ale ne výrazně,“ řekl náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL).

Část peněz, které do rozpočtu nepřitekly, má Zbrojovka šanci kompenzovat na platech hráčů. Zjednodušeně řečeno: drazí cizinci jako litevský reprezentant Tadas Kijanskas odešli, dostupnější domácí borci přišli.

Platy jsou na ligovém průměru

Další úspory? Příchody hráčů jako Damián Bariš nebo Pavel Eismann jsou v databance serveru transfermarkt. com vedeny s dovětkem „bez odstupného“, až po vypršení smlouvy ve Zlíně do Brna přišel Robert Bartolomeu. Přeloženo do řeči čísel: klubovou pokladnu to nezatížilo.

Zároveň ale dal Bartoněk najevo, že během sezony na hráčích šetřit nebude. „Jejich odměňování je zhruba na úrovni průměru nejvyšší soutěže,“ uvedl. Investoval též do sporttesterů, s jejichž pomocí bude snadnější práce při přípravě.

Klíčový je pro něho postoj sponzorů po sestupu. Logo generálního partnera zůstalo na dresech stejné jako v první lize, celkově se podle Bartoňka sponzorská struktura téměř neobměnila. „Sponzoři vesměs zůstali (včetně všech klíčových) a nedošlo ani ke snížení budgetu, za což jim samozřejmě od Zbrojovky patří velké poděkování,“ uvedl první muž brněnského fotbalu.

Zbrojovka je podle jeho slov v dobré kondici, co se financí týče. „Kdyby neplnila náročnou finanční kázeň, ve svém hospodaření vykazovala závažné potíže, případně neuhrazené závazky, neobdržela by licenci pro dvě nejvyšší soutěže, nemohla by provozovat fotbalovou akademii a nemohla by čerpat dotace na svou sportovní činnost,“ dodal Bartoněk.