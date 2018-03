Juhar o brněnském zlepšení: Hodně hráčům vyhovuje to, co chceme hrát

Zápas, v němž Zbrojovka brala po remíze 1:1 bod na Letné po deseti letech, mohl skončit i výhrou hostů. Byť od 68. minuty hráli v deseti.

„Možná jsme na konci nehráli ideálně takticky, vzadu zůstávali Polák a Pavlík jeden na jednoho bez zabezpečení. To v oslabení, venku a za stavu 1:1 není úplně obvyklé. Ale hráči sami cítili, že jsme schopní uspět, chtěli tedy hrát na výhru,“ vrátil se k utkání brněnský trenér Roman Pivarník.

Je to změna, která praští do očí: na začátku sezony, v jejím druhém kole, Zbrojovka prohrála ve Zlíně, přestože vedla 1:0 a hrála přesilovku. O půl sezony později pozorujete na stejných hráčích lehké šimrání v žaludku, jestli se na Spartě v oslabení nemělo místo remízy spíš bodovat naplno.

„Nerad porovnávám, tomu říkám rakovina vděčnosti. Ale teď platí, že hodně hráčům vyhovuje to, co chceme hrát. Když k tomu budeme poctivě přistupovat jako v Praze v neděli, půjdeme herně i sebevědomím nahoru,“ řekl Martin Juhar, na Spartě autor vedoucího gólu Brna.

Sebevědomí ukázala Zbrojovka už v Praze. Nakonec nechybělo moc, to kdyby v posledních vteřinách proměnil Jan Sedlák vyloženou šanci, aby odvezla tři body, a ne jeden.

„Neviděl bych to tak, že jsme hráli riskantně, možná odvážně je to správné slovo. Dobře jsme bránili, ale měli jsme i sílu útočit, být nebezpeční. Ne že bychom jen čekali, co se stane,“ hodnotil Juhar.

VIDEO: Rozhovor s Romanem Pivarnikem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do takové herní i psychické kondice dokázal trenér Pivarník dostat Zbrojovku v závěru podzimu a během zimy. Vzhledem k tomu, že se na podzim stal už třetím trenérem mužstva v sezoně, je zřejmé, v jaké (ne)pohodě ho přebíral.

Přes úvodní jarní selhání na Bohemians, kde byl trenér k týmu kritický, protože si ztížil záchranářské práce a odvedl bojácný výkon, už se fotbalové Brno zase rozvíjí.

Olomouc v předchozím kole Pivarník zaskočil specifickým sešikováním záložní trojice, na Spartě sáhl zase po jiném modelu. „Soupeř měl lepší držení balonu, ale nás zajímá držení míče tam, kde je nebezpečné. Někdy necháme soupeře, ať si na svojí půlce hraje s balonem, pro nás je důležité, co se hraje mezi našimi lajnami. Tam jsme byli aktivní a dokázali jsme jít do vedení,“ vyložil.

Podle Juhara je stejně cenný výsledek i herní projev na Spartě. „Za bod jsme určitě rádi, i když jsme mohli vyhrát. Někdy je to ale tak, že když odvedete dobrou práci, tak si to vezmete do dalších zápasů. To se na Spartě stalo,“ věří.

Odpověď na to dá už sobotní domácí duel s Mladou Boleslaví, soupeřem stejně namočeným jako Brno. Pro Zbrojovku bude v lecčems těžší než minulá dvě kola, kdy mohla překvapit. Tady budou body nutností.