Venku opět bez výhry. Brněnským fotbalistům nepomohla ani přesila

„Přesto musím hráče pochválit, protože hráli trpělivě a dokázali si vytvořit možná pět šancí, které jsme určitě měli proměnit,“ prohlásil trenér Pavel Šustr po remíze 1:1.

Ta potvrdila, že druhou ligu brázdí de facto dvě Zbrojovky. Ta nastupující doma už třikrát po sobě vyhrála při přesvědčivém skóre 9:2. Ta jezdící ven ještě na výhru nedosáhla, z pěti pokusů vyválčila pouhé tři body. „Abych pravdu řekl, tak nedělám rozdíl mezi domácími a venkovními zápasy,“ sdělil Šustr. „Vedu hráče k tomu, aby do zápasu dávali stejné věci doma i venku.“

Zatím se to však daří jen zčásti. V Pardubicích prošustrovali Brňané úvodní poločas, v němž si brzo nechali dát gól. „A celou první půlku nám trvalo, než jsme se z toho otřepali,“ poznamenal Šustr. „Nedařila se nám hra, kterou chceme předvádět. Nedostávali jsme se do souvislejší kombinace, hráli jsme ustrašeně a byli jsme zatažení,“ nelíbilo se kouči.

Po pauze jeho týmu pomohlo rychlé vyloučení domácího Jana Proska, který stáhl unikajícího Milana Lutonského. „Nakoplo nás to, mohli jsme více hrát a kombinovat, což se poměrně dařilo,“ uvedl pro klubový web Dominik Kříž, který brněnskou výhodu v mžiku ještě zvýraznil, když jako náhradník napálil míč odražený po přímém kopu parádně o břevno do sítě. „Byl to pěkný pocit, prosadit se hned po nástupu na hřiště. Pro nás bylo rozhodně lepší, že to padlo na začátku poločasu, než abychom čekali až někdy do konce,“ podotkl záložník, který zítra oslaví 19. narozeniny.

Jenže to bylo jedinkrát, kdy Zbrojovka početní přesilu využila. „Co se týče kombinační hry, tak to bylo celkem v pořádku. Hráli jsme fotbal, který se blíží mým představám, hru jsme celkem kontrolovali,“ hodnotil Šustr. Ovšem spokojený mohl být jen do chvíle, než si jeho svěřenci vytvořili gólovou šanci. A nebylo jich málo. „V zakončení nám chybělo víc klidu a možná zkušenost.“

Brňané kvůli tomu zůstávají ve druhé půlce tabulky, jejíž čelo jim nadále uniká. Povzbuzení mohou najít tam, kde se jim daří: na domácím stadionu ve středu v MOL Cupu přivítají prvoligový Liberec a v neděli Varnsdorf. „Příští duel bychom měli ještě více prožívat a přidat na agresivitě,“ velí Kříž.