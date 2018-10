Top střelec, nová polská hvězda. Po Piatkovi pokukuje i Barcelona

Krzysztof Piatek útočník, 1. 7. 1995 S fotbalem začínal v Lechii Dzierzoniow, odkud se v sedmnácti letech přesunul do prvoligového Zaglebie Lubin. Po necelých třech sezonách následoval další přestup, tentokrát do Cracovie Krakow, kde prorazil naplno. Za ročník a půl nastřílel v 58 utkáních 32 gólů a vysloužil si transfer do italského FC Janov.