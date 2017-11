S Grmelou přišly tři výhry. Buďme soudní, nabádá vítkovický kouč

Jak na tom Vítkovice a Frýdek-Místek jsou, ukázal jejich vzájemný zápas. Vítkovičtí zvítězili 5:0.

Pro ostravský tým to byla třetí výhra v řadě při skóre 8:0.

„Mužstvu chybělo sebevědomí, ale ani organizace na hřišti nebyla moc valná,“ řekl Ludevít Grmela, který je v této sezoně třetím trenérem Vítkovic. „Ta nynější vítězství dostávají do hlav hráčů potřebnou sebedůvěru. Kluci si teď troufají na každého, ale to neznamená, že někde nemůžeme dostat trojku. Je však znát, že mužstvo si věří.“

Grmela tvrdí, že drtivá výhra nad Frýdkem-Místkem byla vrcholem tří kroků, které chtěl udělat po příchodu k mužstvu.

Záložník Jakub Kučera prohlásil, že tím hlavním impulzem je příchod trenéra. „Kuba je mazaný. Také je z Brna, takže ho vozím. Říká to naschvál,“ smál se Grmela.

Které tři kroky tedy měl na mysli? „Šanci dostali kluci, kteří před tím nehráli, a to vždycky bývá impulz. Ono to jsou vesměs kecy – nový trenér, nová šance. Ale zdejší hráče jsem moc neznal, nedíval jsem se na to, kdo je s kým kamarád, kdo s kým hrával.“

Jako příklad uvedl obránce Jana Kotouče. „Až když nastoupil, tak jsem zjistil, že hrál ve druhé lize poprvé. Ale to mě nezajímá. Na tréninku odváděl dobré výkony, a tak dostal příležitost. Ostatní kluci viděli, že to funguje, a podle toho hrají.“

Grmela dodal, že povzbuzením pro celý kádr je i to, že klidně vyhodí dva starší fotbalisty a místo nich dá do hry mladé. „To asi nebývá moc zvykem, ale ti mladíci obživnou a najednou zpozorní. Pak je jen na nich, jak se prosadí.“

Problém Vítkovic nový kouč viděl především v nedisciplinovanosti. „Na některých bylo znát, že si jdou jen tak zahrát. Nepochopili, že jdeme vyhrát, že na nějaké zahrání není čas. Když jsem přišel, tak jsem slyšel: ‚My jsme hráli dobře, dali jsme tyčku.‘ Když jsem se jich ale zeptal, kolik mají bodů, tak mlčeli.“

Volnější přístup k zápasům i přípravě se Grmelovi nelíbil. „Musejí hrát na dvě stě, ne na sto procent. A musejí poslouchat. Někdy měli chvilky, že by si nejraději povídali, ale to jsme jim rychle zatrhli. Teď vidí, že to funguje, a už si nedovolí mluvit, když mám slovo.“

Kouč přiznal, že s devíti body po svém příchodu nepočítal. „Asi nikdo z nás, buďme soudní. Spíše mě těší naše hra, je odpovědná. Během tří kol jsme dali osm branek. Trochu jsme si spravili skóre.“

Vítkovičti zítra od 14.00 hrají v Hradci Králové. „Nikde není psáno, že tam vyhrajeme, Hradec se klidně může chytit. Ale proč bychom tam nemohli bodovat?“

Takže nyní půjde z Vítkovic strach? „Tak bych to nebral. Pořád kluky držím při zemi, ať jsou takoví, jací jsou. Stačí málo, aby sklouzli k myšlenkám, jak jsme dobří, že každého přejedeme, což je nesmysl. Pokud nebudeme hrát zodpovědně, tak neporazíme nikoho,“ dodal Ludevít Grmela.