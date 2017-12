KRÁL PODZIMU: Krmenčíkovi nevěřili v Sokolově, teď řídí plzeňskou mašinu

„Vím, že bude dobrý. Je rychlý, silný v soubojích, nebojácný, drzý. Jenže my nemůžeme čekat. Střelce potřebujeme hned,“ opáčil kouč Jindra v létě 2012.

A tak se plzeňský host Michael Krmenčík vydal na další druholigové štace do Čáslavi a do Vlašimi. „Tam jsem v dálce zahlédl světlo v tunelu,“ vzpomíná on sám.

Gólů pořád střílel málo, zato se často utápěl v ofsajdu. Taky se hádal s rozhodčími, provokoval protihráče. Přitom byl přesvědčený, že si zaslouží místo v základní sestavě. Vůči trenéru Jindrovi cítí ramenatý bourák dodnes pifku. Když se náhodou potkají, ani se nepozdraví.

„Chápu, že na mě byl naštvaný, ale věřte mi, že tehdy neměl ani na druhou ligu. O to úžasnější pokrok udělal. Oceňuju, že se nenechal otrávit, srovnal si to v hlavě a houževnatě na sobě zapracoval. On mě sice nemusí, ale já jeho vzestup sleduju poctivě a smekám klobouk,“ povídá Jindra dnes.

Aby bylo jasno, z Krmenčíka je nejdražší hráč fotbalové ligy. Jeho cena se odhaduje na více než 150 milionů korun.

Přitom od sokolovské zkušenosti uteklo jen pět let.

Letos na podzim v lize nasbíral Krmenčík jedenáct gólů a šest asistencí, s přehledem byl nejužitečnějším hráčem celé soutěže. Mohl na tom být ještě lépe, kdyby dva zápasy nevynechal kvůli pochroumanému kotníku.

„Michal je pro nás strašně důležitý,“ neskrývá trenér Pavel Vrba.

Tak důležitý, že dostal novou smlouvu do roku 2021. Do jejího konce v Plzni nevydrží, to si řekněme na rovinu. Přestoupit by mohl klidně hned, nabídek má plnou nůši, jenže on chce zůstat.

Proč? Vyhrát titul, oslavit přímý postup do Ligy mistrů, a pak? Zahraničí, nejlépe Anglie, kam by nekompromisním stylem celkem pasoval.

„Plzeň miluju, je součástí mého srdce, ale cizinu si určitě chci vyzkoušet,“ říká.

Je vážně obdivuhodné, kam v kariéře vystřelil. Rychlost, síla i drzost mu zůstaly, navíc výrazně vylepšil zpracování míče, levou nohu, načasování, zklidnil se v zakončení a do ofsajdu už se chytá zřídka.

Ještě loni v létě byl Krmenčík smířený s tím, že odchází hostovat do Liberce, dnes je hvězdou ligového vládce, který na podzim ztratil pouhé dva body.

Krmenčík zářil. Copak se králem fotbalového podzimu v Česku mohl stát někdo jiný?