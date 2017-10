Je načase venku v Evropě něco uhrát. Ale bude to kolotoč, ví Jugas

Přiznejte, straší vás Cédric Bakambu?

Je to rychlý a vysoký útočník s náběhy za obranu. Ale takových hráčů je tam víc...

To bezesporu, ale Bakambu o sobě dává vědět hodně. Když s ním před rokem a půl hrála Sparta čtvrtfinále Evropské ligy, ve dvou zápasech jí dal čtyři góly. I teď se mu daří, v téhle sezoně se trefil už osmkrát. Co by tedy na něj mohlo platit?

Musíme se o něho postarat – důsledně a poctivě. Musíme se snažit, aby balony nedostal.

Ale může se stát, že hrát nebude. Trenér Calleja ostatně přiznal, že sestavu trochu promíchá.

I tak je síla Villarrealu veliká, prověří nás.

Pro Slavii je to přímý souboj o první místo, nyní máte stejně jako Villarreal čtyři body. Je pro vás i tohle motivace navíc?

Samozřejmě by bylo ideální, kdybychom vyhráli. Ale každý bod, který přivezeme, by měl cenu. Uvidíme po zápase a hlavně po celé skupině. Jedeme sbírat zkušenosti, předvést dobrý výkon a pokusit se nějaký bod přivézt. Ale kolotoč to bude.

U Slavie je už evergreenem venkovní bilance. V pohárech Slavia vyhrála naposledy před deseti lety na Ajaxu, v lize prokletí v této sezoně prolomila až o víkendu v Karviné. Myslíte, že ve Španělsku může skončit další nelichotivá série?

Samozřejmě je načase něco venku v Evropě uhrát. Snad to tam spadne.

Není už to otravné pořád hledat příčiny, proč to venku nejde?

Upřímně, pro nás v kabině to téma není. Řešili jsme Karvinou, tam jsme vyhráli. A teď řešíme Villarreal. Nic víc, nic míň.

Neznervózňuje vás, že Plzeň ani Sparta v předloňské sezoně ve Villarrealu neuspěly?

To vůbec neřešíme.