Slavia proti Villarrealu? Disciplinovaná a odvážná, přeje si Šilhavý

Samozřejmě - Villarreal, jenž je ve španělské lize na osmém místě, je dál než Slavia. Evropské poháry hraje pravidelně, před jedenácti lety se probojoval do semifinále Ligy mistrů, v domácí lize potkává velikány, jako je Barcelona anebo Real Madrid.

Ale Slavia může snít, posouvá se výš. Po dvou zápasech základní skupiny A Evropské ligy má stejně bodů - jen horší skóre - jako Villarreal, v přípravném období se snažila právě na takovéto zápasy připravit, když se střetla třeba s Nice či Celtikem Glasgow.

Villarreal - Slavia Zápas budeme ve čtvrtek od 21:05 hodin sledovat podrobně.

Tohle všechno si kouč Jaroslav Šilhavý uvědomuje. Tým na silného soupeře připravuje, varuje před silným útokem, kde řádí Bakambu či Bacca. „Vždycky se snažím mužstvo motivovat tak, že jdeme do utkání vyhrát. Zkusíme zvítězit i tentokrát, i když nás čeká velmi těžký soupeř.“

Jak těžký soupeř, trenére? Co je na něm nejnebezpečnější?

Celý španělský fotbal je velmi vyspělý. Je založený na kombinaci na malém prostoru, hrají tady skvělí hráči. Villarreal je výborný dopředu.

Bakambu i Bacca, to jsou dvě největší jména, že?

Bakambu zužitkovává převahu a útočné snažení Villarrealu. Bacca je mi dobře známý, hrál proti nám za Sevillu, když jsem trénoval Liberec. Dělal nám problémy, ale zvládli jsme ho, tak věřím, že ho zvládneme i tentokrát. Musíme si ale poradit s celým týmem. Nějaké skulinky snad najdeme.

Jakou zvolíte taktiku?

Nebudu prozrazovat, jak budeme hrát. Od Villarrealu očekáváme útočný a kombinační fotbal. Na naší straně musí být absolutní herní disciplína, plných devadesát minut, jenom tudy povede cesta. Ale nemůžeme se soustředit jenom na bránění, musíme být aktivní a odvážní dopředu. Ale tolik prostoru jako v české lize mít nebudeme.

Ani Villarreal není bezchybný, koneckonců má stejně bodů jako Slavia...

To sice ano, ale jedno klopýtnutí je neoslabí. Pořád platí, co jsem říkal po losu. Villarreal je favorit skupiny, který má hodně blízko k tomu, aby skupinu vyhrál. My zbylí se popereme o druhé místo.

Co prozradil trenér soupeře Calleja? Bakambu hrát vůbec nemusí „Slavia je silná svou variabilní ofenzivní hrou, chceme jí čelit držením míče a sílou v zakončení,“ uvedl kouč Calleja na tiskové konferenci. Potvrdil změny v sestavě, kde hodlá rozložit zátěž mezi větší počet hráčů. Volno dostali Adrian Marin a Nicola Sansone, kteří nejsou vůbec v nominaci. Na lavičku si sednou i další muži, kteří byli v posledních týdnech hodně vytížení. Španělská média hledají kandidáty v těchto jménech: Mario Gaspar, Rodrigo Hernández, Manu Trigueros, Samu Castillejo, Cedrick Bakambu, Pablo Fornals. Na šanci čekají Rukavina, Ramiro Gerra, Čeryšev, Roberto Soriano a Enes Ünal. A hrát by měl i Carlos Bacca. Zranění jsou brankáři Sergio Asenjo a Andres Fernandez, záložník Bruno Soriano a obránce Ruben Semedo.

Klíčová střetnutí vás tedy čekají v Tel Avivu s Maccabi a doma s Astanou, to je jisté. Vašima realistickýma očima - co bude ve čtvrtek večer úspěch?

Ono je těžké něco říkat před zápasem. Až jeho vývoj ukáže, jestli jsme s výsledkem spokojení, nebo ne. Remíza může být i výhra, když se v poslední minutě vyrovná. Ale samozřejmě, kdybychom tady udělali remízu, byli bychom spokojení. Pokud z dvojutkání (Slavia hostí Villarreal ve čtvrtek 2. listopadu - pozn. red.) nějaké body získáme, bude to základ pro další dva zápasy, to je pravda.

Sestavou pravidelně rotujete. Jaký je momentální stav gólmana Laštůvky?

Laštůvka už trénuje, proti Karviné byl na lavičce, nechtěli jsme riskovat, protože pocitově se necítil úplně stoprocentní. Doufám, že ve čtvrtek bude připravený.

Takže bude chytat? V Evropské lize dosud chytal jen Kovář...

Sestavu už hráči znají, změny oproti neděli budou, ale nebudu víc prozrazovat.

Vůbec s vámi neodcestoval Ngadeu. Co s ním je?

Je zraněný, má problémy s nohou, dál bych to nespecifikoval. Snad bude co nejdřív v pořádku. Do tohoto utkání jsem s ním počítal, to přiznávám.

S Villarrealem hrála v předloňské sezoně dvakrát Plzeň a dvakrát Sparta. Byly z toho tři porážky a jedna remíza. Straší vás tahle bilance?

Ani ne. Nechtěl bych to srovnávat, ve Villarrealu už hrají jiní hráči. Soustředili jsme se na Villarreal, jaký je teď.