Evropské top kluby Čechy v Lize mistrů nemusí, říká plzeňský kouč Vrba

Večer zápasem s Partizanem Bělehrad v Evropské lize vstoupí Plzeň do fotbalového jara. Jaké by mělo být, aby byl spokojený? „Na konci s titulem, všechno ostatní by bylo zklamání.“

Partizan Bělehrad vs. Plzeň Duel sledujte podrobně on-line.

Máte 14 bodů náskok. Jste k titulu blízko, nebo daleko?

Co jsme uhráli na podzim, to jsem nikdy nezažil. Výsledek je to mimořádný a hodně zavazující.

Propočítáváte, co bude na jaře stačit?

Vůbec ne, protože nic není hotové. Sparta se Slavií udělají všechno, aby se nás pokusily dohonit.

Zatímco konkurenti zase udělali změny, Plzeň si dál jede po své linii. Určitě vnímáte ten rozdíl.

Vnímám a ptám se, co je lepší. Já vím, co můžu od svých hráčů očekávat. Dělám jim servis, abychom byli společně úspěšní.

A rivalové?

Není sranda koupit každý půlrok pět sedm nových hráčů a snažit se je zabudovat do mužstva. Zažil jsem to v ruské Machačkale, kdy přišlo patnáct hráčů najednou. Složité, složité. Hráči si musí zvyknout na klub, na nové prostředí a vy potřebujete čas a trpělivost.

Na druhou stranu vaše mužstvo stárne. V kádru máte pět hráčů, kterým letos bude pětatřicet.

Přesto není velký důvod něco měnit, protože ti kluci dokazují, že kvalitu mají. Navíc dobře vědí, že se jim kariéra krátí, tak si každého roku navíc váží. Po kariéře jim začne úplně jiný život, který bývá mnohem složitější než ten fotbalový. Třeba Milan Petržela s Davidem Limberským už zdaleka nejsou takoví janci jako v osmadvaceti, kdy po vítězném zápase vystřelili do centra Plzně a vy jste je museli druhý den někde nahánět (úsměv).

Ve čtvrtek hrajete s Partizanem Bělehrad první zápas v poháru a zároveň se chystáte na nedělní ligovou premiéru v Olomouci. Který ze slavných pražských klubů vás v lize bude kousat víc?

Oba stejně. Dělají všechno pro to, aby se nastartovaly. Trenér a noví zahraniční hráči na Spartě během podzimu zjistili, že česká liga je jiná, než mysleli. Proto soudím, že výkony Sparty budou na jaře daleko lepší.

A Slavia?

Překvapilo mě, že jako trenér skončil Jarda Šilhavý, kterého si velice vážím. Vyhrál titul, měl dlouhou sérii bez prohry. Možná jsme to zavinili my a naše výsledky, že se Slavia rozhodla pro jinou cestu. Netuším, co bude za dva měsíce, za půl roku, za rok, ale určitě se oba týmy zlepší. Sparta i Slavia mají ambice, aby dominovaly jako dřív. A já budu nadále rád, pokud jim v tom nějaký klub bude dělat guláš.

Na Letné i v Edenu byl přes zimu znovu dost velký pohyb. Jaký z toho máte dojem?

Předně jsem rád, že do české ligy vstoupily jiné ekonomické podmínky. Tím pádem se v otázce financí a nakupování hráčů začínáme blížit ligám, se kterými bychom se měli poměřovat. Ovšem konkurovat německým, ruským nebo španělským klubům je pořád sci-fi. I týmy ze spodku ruské ligy mají rozpočty vyšší než Sparta a Slavia dohromady. My si nemůžeme dovolit koupit top hráče.

A má vůbec česká liga top hráče?

Našli by se. A bylo by jich víc, kdyby mladí talentovaní nespěchali ven. Nejsme trpěliví jako dřív, kdy Rosický, Nedvěd a další museli prokázat kvalitu a teprve potom přestoupili do ciziny. Dneska zajímaví hráči odcházejí příliš brzy a ve větších klubech následně zjistí, jak je náročné se vejít do základního kádru. Jejich forma zpravidla klesá. Měli by dozrát v naší lize.

Jako útočník Krmenčík, kterého jste neprodali navzdory nabídce na 350 milionů korun?

Michalovi je čtyřiadvacet, což je na hraně. Možná by venku uspěl už nyní. Na druhou stranu sám tvrdí, že se vidí v Champions League. To ho asi v současnosti láká víc než hrát kvalitnější ligu.

Vy už se taky vidíte v Lize mistrů?

Určitě ne! Čeká nás čtrnáct kol a nebude to tak jednoduché, jak si občas někdo myslí. Na druhou stranu jsem si Ligu mistrů dvakrát vyzkoušel a chci ji zažít znovu. Pro české kluby i hráče je to mimořádná soutěž, obrovská zkušenost. Byť se někdy cítíte jako nechtěný účastník.

Jak to myslíte?

Top kluby nás nemusí.

Není i proto vhodnější soutěží Evropská liga?

Řeknu to takhle: v Evropě je pět šest lig, kde by všechna česká mužstva hrála podřadnou roli. Ale ve většině dalších bychom mohli být na špici. To máte stejné jako s Evropskou ligou a Ligou mistrů. V té první soutěži bychom se měli snažit o postup, ale pokud by se podařilo postoupit v Lize mistrů, byl by to zázrak.

Evropská liga První vyřazovací kolo Partizan Bělehrad - Viktoria Plzeň (čtvrtek 15.2., 21:05) Viktoria Plzeň -

Partizan Bělehrad (čtvrtek 22. 2., 19:00)

Evropskou ligou jarní sezonu začínáte. Jaké máte cíle?

Když si vzpomenu, jak těžce jsme prošli do základní skupiny, ještě dnes se z toho potím. V Larnace bylo takové vedro, že by spousta lidí ani nevylezla z baráku, kluci dohrávali totálně vyčerpaní. Ale povedlo se, ubránili jsme se, což byl důležitý krok do budoucna. Z herního, psychologického i ekonomického hlediska.

Pomýšlíte na osmifinále?

Jistě. Chceme vyřadit Partizan a dojít co nejdál to půjde, ale zároveň si uvědomujeme, co je letos v sázce v české lize. Takže pokud třeba v březnu budu váhat, jestli je pro nás důležitější utkání v Evropské lize nebo se Spartou, asi se rozhodnu pro Spartu.

Mimochodem, teprve skončila zimní příprava. Baví vás ještě po těch letech?

Baví, nemůže to být rutina. Mění se hráči, prostředí, soupeři. Když si navíc vzpomenu, jak jsme se připravovali my... Kolikrát na Bazalech nestačila voda, aby se všechny mančafty umyly, protože škvára šla špatně smýt.

A trenérské začátky s Plzní?

To jsme měli soustředění v Písku. Válčil jsem tam s Pavlem Horváthem, který do sebe po večerech ládoval tlačenku a lovečák. To byly úplně jiné možnosti. Zato teď máme možnost dvakrát za zimu odletět do Španělska.

V přípravě jste dvakrát schytali pětigólový příděl. Nevystrašilo vás to?

Výsledky neomlouvám, dostali jsme dvakrát na frak.

Co z toho vyplynulo?

Že kádr je sice dvacetičlenný, ovšem když jím začnete míchat, tak zjistíte: síla mužstva je velká, jenže ne na takové výši, abychom si mohli říct, že každý je nahraditelný.

Problém?

Ne. Ani Barcelona není tak dominantní, když nenastoupí Messi, Iniesta nebo Luis Suárez. Ani Bayern není tak úderný, když nemá Lewandowského s Müllerem. Je to tak všude. Podobně rozdílové hráče má i Plzeň.

Jste před utkáním v Bělehradě v očekávání, jak jste tým vyladil?

Nikdy nevíte, jakým způsobem do sezony vstoupíte. Přípravné zápasy bývají ošidné. V některých jsme ukázali, že jsme fotbal od podzimu nezapomněli. Tak snad.