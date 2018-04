Koleno drží, ověřuje si útočník Vašíček ve Znojmě

Na hostování na jih Moravy zamířil z Olomouce už potřetí a s 21 zásahy je nejlepším kanonýrem Znojma v jeho profesionální historii.

Útočník Sigmy byl téměř rok bez fotbalu, zranění střídala zranění, to nejvážnější: přetržený přední zkřížený vaz v koleni.

V druholigovém klubu to dobře zná. A ještě lépe zná trenéra Leoše Kalvodu, který jej vedl před čtyřmi lety nejen ve Znojmě, ale pak také v Sigmě. Takže když se v zimě naskytla možnost hostování ve známém prostředí, neváhal.

„Ve Znojmě se změnil trenér a pan Kalvoda mi hned volal a řešil to s vedením Olomouce. Jelikož se dobře známe, tak se rozhodlo, že to pro mě aktuálně může být to nejlepší, co se nabízí. Věřím tomu, že budu zdravý a pomůžu Znojmu góly,“ řekl sedmadvacetiletý hroťák pro klubové stránky Jihomoravanů.

„Byly i jiné nabídky z druhé ligy, některé docela zajímavé. Ale zprvu jsem se rozhodl, že setrvám v Olomouci a zabojuju, i když jsem věděl, že bych to tady měl těžký. Potom přišla nabídka Znojma a ta mi dávala největší smysl.“

Sice na jaře skóroval jen jednou i proto, že naposledy proti Třinci napálil břevno, ale hlavní je, že koleno vydrží devadesátiminutovou zátěž. „Skoro rok jsem nehrál zápas. Musím to zaklepat, koleno drží, mělo by držet. Je to celkem dlouhá doba. V hlavě jsem také v pohodě, koleno sem tam bolí, ale to ještě nějaký čas bolet bude. Na to si zvyknu. Doufám, že forma bude mít vzestupnou tendenci.“

O tom, že přijdou i góly, nikdy autor 12 prvoligových tref v 55 zápasech nepochyboval.

Když poprvé hostoval v tehdy prvoligovém Znojmě, nasázel 10 branek, 13 zásahy pak další sezonu pomohl Olomouci zpět do ligy.

Nejvyšší soutěž si také krátce zahrál v pražské Dukle, ale tam se na půlročním hostování před dvěma lety neprosadil. „Poznal jsem jiné hráče, jiného trenéra, jiný způsob hry, prostě zase další zkušenosti. Beru to pozitivně,“ povídal.

Kalvoda o něm říká: „Vašíček dá někdy tři góly, pak zase tři zápasy nedá nic. Je to ale poctivý hráč, neošidí nic.“

A Vašíček mu chce důvěru splácet. „S panem Kalvodou se známe, víme, co od sebe můžeme čekat. Ve Znojmě mně to vždy střílelo.“