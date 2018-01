Brankář Vašek, kdo další? Ústí zbrojí. S kabinou zatřepeme

Kouřil je zpátky ve Varnsdorfu Tři nováčci se představili v úvodním duelu zimní přípravy v týmu druholigových fotbalistů Varnsdorfu. Do kádru se vrátil stoper Martin Kouřil, jenž spíše paběrkoval v prvoligových týmech Jablonce i Liberce, na zkoušku z Jihlavy dorazili záložník Tomáš Smejkal a útočník Tomáš Duba. „Martin Kouřil rok a půl nehrál tak, jak by si představoval. Rádi bychom ho tady oživili a je dobře, že ho máme na jarní část k dispozici. Smejkal s Dubou hrát fotbal jistě umějí, ale potřebují trochu více času,“ uvedl pro klubový web varnsdorfský kouč Zdeno Frťala po výhře nad třetiligovým Litoměřickem 4:1. Testovaný Smejkal se hned blýskl gólem, další přidali Dordič, da Silva a Kozma. Slovan v zimní přestávce opustili Klobása, Švantner, Král a Breda, vrátili se z hostování do svých ma teřských klubů. „Moc dalších změn už nebude, závěr podzimní části soutěže byl v pořádku, není důvod kádr příliš měnit,“ tvrdí trenér dvanáctého týmu 2. ligy. Kvůli nemoci zatím Frťala nemá k dispozici Martina Fenina, zraněný je brankář Radek Porcal, má potíže s kolenem. „Radek se rozhodl pro alternativní léčbu, takže na operaci nepůjde. Měl by jít 15. ledna na kontrolu,“ nastínil kouč. Naopak po dlouhé pauze zaviněné zraněním se vrátilo do kádru duo Filip – Luňák. „Už jsou ve stoprocentním zdravotním stavu,“ těší Frťalu. V sobotu Varnsdorf vstoupí do Tipsport ligy zápasem s Olympií Praha. Jeho dalšími soky ve skupině budou Táborsko a pražskými Bohemians 1905.