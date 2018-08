Za výhrou je i chtíč, zní z Ústí. Ve druhé lize je dál stoprocentní

„Jde teprve o 3. kolo, ještě nás jich čeká 27. Je to jen dobrý začátek soutěže,“ krotil optimismus po pátečním vítězství 1:0 kouč Aleš Kreček. V součtu s minulou sezonu ale jeho tým vyhrál už 8 zápasů v řadě, to je docela unikát. „Nepamatuji, že bych takovou sérii měl.“

O jejím prodloužení rozhodla už 23. minuta a střela Krátkého, na kterou gólman Paleček nedosáhl.

„Nebyla extra prudká ani svižná, ale o to víc přesnější. Navíc šla přímo k tyči a předtím někomu pod nohou, takže brankář zareagoval o chvíli později,“ líčil domácí hrdina Marek Krátký, jedna z posil.

Ústí si však tříbodový doping muselo ještě pořádně vybojovat. Díky brankáři Jiřímu Lindrovi se to povedlo. „Jsem moc rád za první ústeckou nulu na mém kontě,“ blažilo jej. Nejdřív zamezil Janošíkovi rozšířit chudé třinecké konto, na kterém není ani bod, pak na čáře zastavil pokus Buchvaldka.

„V 1. půli to bylo ještě podle našich představ, i když soupeř je nepříjemný svým stylem. Nenapadali nás, nechali nás dojít k půlce, tam to v deseti hráčích zavřeli a my se tam nemohli dostat. Ještěže jsme dali ten gól,“ oddechl si trenér Křeček.

„A 2. poločas byl na vůli, odbránili jsme to. Defenziva pracovala dobře. Na můj vkus bychom měli být aktivnější a nepouštět soupeře do tolika standardek. Máme mladé mužstvo a každá je pro nás nebezpečná.“

Tleskalo 1 054 diváků a Krátký tvrdil: „Třinci jsme se vyrovnali v chtíči, hrábli jsme si na dno.“