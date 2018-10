Snový start fotbalového Ústí. Bavilo i fotící zadnicí

„Dělal jsem fotografa. Po našich soubojích na tréninku se takhle občas vítězný tým fotí, to bývá ještě víc obnažené. Mám krásnou zrcadlovku, co?“ smál se Pimpara, autor téhle scénky. „Dneska to z úcty k soupeři stačilo předvést jednou, nechtěli jsme z toho dělat blamáž.“

I tenhle vtípek demonstruje, do jaké pohody se Ústí znovu dostalo. „Doma chceme bavit diváky a tohle je jedna z věcí, kterou je můžeme potěšit. Pokud dáme vedoucí nebo vítězný gól, určitě ještě něco vymyslíme,“ chce Pimpara navnadit další fanoušky do hlediště.

V pátek je Ústí nadchlo i hrou. Za prvních 20 minut nasázelo tři góly! První dva Matějka, další Procházka. Diváci byli ve varu, přišlo jich 1 066. Domácí se posunuli na 5. místo tabulky, mají 22 bodů, jen o tři méně než českobudějovický lídr.

„Poslední věta v předzápasové přípravě byla, že si zápas můžeme udělat hodně složitý, nebo jednodušší. Jsem rád, že hráči si to vzali k srdci. V takový start jsme možná ani nedoufali,“ doznal trenér Aleš Křeček. „Pomohlo nám, že jsme z prvních střel a prvních akcí dali góly.“

A potom si Ústí ještě mohlo dovolit spálit kupu dalších příležitostí. „Těch šancí a pěkných akcí, kterým jsem tleskal a po kterých jsem se usmíval, bylo hodně. Ale pokud by to bylo za stavu 0:0, místo tleskání bych nadával,“ tvrdil Křeček. „Chtěli jsme být od začátku aktivní jako vždy, nic jsme nechtěli měnit. Náš styl je jasně daný.“

Táborsko přitom bylo ústeckým strašákem, výhra přišla až na třináctý pokus ve 2. lize! „O té sérii jsme ani nevěděli,“ necítil Pimpara mindrák z Táborska. „Letos se trápí dole jako my minulý rok. Vím, jak to je nepříjemné, šlo to na nich vidět.“

Ústí v prvních pěti kolech válcovalo konkurenci, jen vítězilo, pak to pětkrát v řadě nedokázalo. Teď je zpátky na úspěšné vlně, poslední dva domácí zápasy mělo tříbodové. „Chtěli jsme to zvládnout za každou cenu, dostat se přes dvacet bodů a mít klid na poslední čtyři utkání podzimu,“ uvedl Křeček. „Dnes jsem v mužstvu cítil vnitřní sílu.“

Bude i příště? Ústí další neděli vyrazí do Varnsdorfu, který v neděli hraje ve Vlašimi.