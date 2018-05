Ústecká fotbalová extáze. Po záchraně v utkání roku stříkal šampus

Vašek čekal fušku. Ale byl to masakr, říká gólman Mise splněna. A završena symbolicky vychytanou nulou. Elitní soutěží prověřený fotbalový gólman Petr Vašek pomohl zachránit pro Ústí druhou ligu. „Ale byla to dřina,“ odfoukl si 39letý veterán po demolici Vítkovic 4:0. Čistého konta v závěrečném kole a navíc v zápase roku si vážil. „Nikdy nevím, jestli ta nula není poslední. Jsem za ní strašně rád, klukům děkuji,“ vzkázal parťákům, s kterými se loučí: „Byli jsme domluvení, že pomůžu jen půlrok. Pro mě je to z Opavy strašně daleko.“ Ústečtí fotbalisté slaví záchranu ve druhé lize. O patro níž poslal kluby ze svého rodného kraje. Spadly jak Vítkovice, tak týden před nimi po zápase s Ústím i Frýdek-Místek. „Ani mi nemluvte, je mi to líto. Hodně kluků znám, s řadou z nich jsem hrál. Ve Frýdku na mě křičeli, že jsem odtamtud. I sprostě nadávali. Já říkal, že měli stejnou možnost mě angažovat. Ale šanci mi dalo Ústí a jsem rád, že jsem pomohl.“ Jenže ty nervy! „Počítali jsme, že začátek jara chytneme líp. Asi si to potřebovalo sednout. Vyhrát posledních pět kol, to klobouk dolů. Čekal jsem fušku, ale že si to necháme až na finiš, to ne. Teď máme 36 bodů, což je dost. Přitom nezvládnout poslední zápas, vypadli bychom. Byl to masakr!“ Nakonec se slavilo s 1 466 fanoušky, což je letošní rekord. „Pomohli nám, ale proč sakra nechodili od prvního kola? Jsem rád, že jsme jim udělali radost.“