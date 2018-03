Budějovice v útlumu, fotbalisté Ústí skórovali skoro po osmi hodinách

„Pět zápasů v řadě jsme neskórovali, i proto jsme celý týden trénovali střelbu. Spadl nám tam hezký první gól, uklidnil nás,“ řekl ústecký obránce Michal Zeman.

Druhá liga Výsledky 20. kola

Ústí se nejmíň do soboty vyhouplo na nesestupovou příčku před Vítkovice, které hostí Varnsdorf. „Je to psychologický moment, že nejsme na posledních dvou místech,“ odfoukl si trenér Aleš Křeček.

Krásnou ranou do šibenice z hrany vápna otevřel skóre Richter, pečetil po rohu prodlouženém na zadní tyč hlavou Zeman. Jen chvíli předtím hosté spálili dvojitou tutovku, Táborského zblízka vychytal brankář Vašek a Pešek měl z dorážky peška, nastřelil jen břevno.

„Jsem hrozně rád za hráče,“ ulevilo se Křečkovi. „Zasloužili si už minule u lídra v Opavě alespoň bod. Dneska jsme tomu šli naproti a věřili jsme, že to zlomíme.“

Úspěch v televizním zápase slavilo 832 fanoušků. „Všichni klukům připomínali, že nedávají góly, my se jim to snažili dostat z hlav,“ tvrdil kouč Ústí. „Hráli jsme nahoře, napadali, byli v pohybu.“

Budějovičtí prohráli potřetí za sebou

Ústečtí fotbalisté křepčili uprostřed hřiště, zatímco hosté z Českých Budějovic seděli na trávníku se sklopenými hlavami. Ani ve třetím jarním kole druhé ligy nedokázali vyhrát. Po porážkách s Hradcem Králové a Olympií Praha padli na severu Čech.

„Je to zklamání. Domácí byli produktivní, dali dva góly a vyhráli zaslouženě. My jsme měli stoprocentní šance, a když z nich neskórujeme, nemůžeme myslet na vítězství. Prohráli jsme tři zápasy, ale za další tři to může být všechno jinak. Musíme pracovat dál. Věřím, že to zlomíme,“ řekl trenér Dynama David Horejš.