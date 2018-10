Dvě tváře fotbalového Ústí. Doma pán, venku kmán

„Hodně nad tím přemýšlím, proč tomu tak je,“ hlodá v Aleši Křečkovi, ústeckém trenérovi, myšlenka na kontrastní výsledky. Aby nedošlo k mýlce, Ústí zkraje sezony dvakrát u soupeře vyhrálo a ve venkovní bilanci je uprostřed tabulky. Jenže poslední čtyři výjezdy skončily bodovou i gólovou nulou. Samé prohry. Přitom na vlastní půdě Ústí soupeře až na výjimky válcuje.

„Rozdíl doma – venku je ve 2. lize zvlášť patrný. Z našeho stadionu máme hrad, zato u soupeřů si možná týmy tolik nevěří,“ dumá obránce Jiří Pimpara.

Jeho parťák Daniel Richter tvrdí: „U nás je super tráva, míč hezky jezdí, je to rychlé, což je pro naše kombinace ideální. Chodí přes tisíc lidí, to nás taky motivuje. Doma hrajeme hezky, přitom i venku se snažíme o stejný fotbal.“

A Křeček to potvrzuje. „Všude chceme hrát aktivně a dominovat. Možná ale kluci mají v podvědomí, že jsou venku, že jim chybí jejich šatna, prostředí, fanoušci... Asi to bude o hlavě,“ míní. „Musíme je přesvědčit, že náš fotbal můžeme hrát kdekoli.“ Podle Křečka herní projev o tolik rozdílný nebyl, byť bodově to rozdíl je – 16 doma, 6 venku. „Jen jsme pokazili určitou fázi utkání, třeba v Prostějově jsme dostali gól v 93. minutě. Proto jsem zůstával klidný, že domácí zápasy zvládneme.“

Prvních pět kol, pět výher a 1. místo. Pak pět utkání bez výhry a pád na 9. příčku. Teď se zase nálada přehoupla do pozitivna, po dvou domácích vítězstvích je tým pátý, jen čtyři body za lídrem Jihlavou.

„Plno věcí jsme si vyříkali, nebyla to jen moje slova, nechal jsem hodně mluvit i hráče. Vycítil jsem, že ta černá série byla jen nějaká etapa, zaškobrtnutí na naší cestě. Cíl je, abychom byli po podzimu na dostřel špičky. Abychom pak mohli kalit vodu,“ představuje si ústecký kouč.

Ale proto je potřeba bodovat venku, nejlépe už v nedělním derby ve Varnsdorfu se startem ve 14.30.

„Když jsem trénoval ve Varnsdorfu, cítil jsem se tam velmi dobře. Ale jako soupeř se tam cítím velmi špatně, nikdy jsem tam nevyhrál. S Ostravou, Zlínem ani Ústím. Vypíšu pro kluky motivaci, abychom to změnili,“ slíbil trenér Křeček.