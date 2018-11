Podzim vyšel, ale venku se musíme zlepšit, velí ústecký Peterka

„Určitě jsme spokojení. Těší nás, co se povedlo, že můžeme mít klidnější zimu než loni,“ zářil v klubové televizi ústecký kapitán Jan Peterka po podzimní domácí vítězné derniéře s Chrudimí (3:1).

„Hodnotí se to dobře. Po loňské neúspěšné sezoně přišli super kluci, jako třeba brankář Jirka Lindr. Je vidět, že to je zkušený frajer, který má něco za sebou a výrazně nás drží. Taky tady máme skvělou partu, i proto se nám tak daří,“ tvrdí Peterka.

Hlavně doma to byla jízda, Ústí tu za celý rok 2018 prohrálo jediný zápas, na podzim nestačilo na Hradec Králové (0:1). „Určitě nás to mrzí, protože doma chceme vyhrávat. Ale víc než porážka s Hradcem nás štve to, jak hrajeme venku,“ zmínil kapitán snad jediný šrám na jinak povedené podzimní sezoně. Ústí u soupeřů vyhrálo úvodní dva zápasy, ve zbytku podzimu však z venkovních hřišť už nedovezlo ani bod.

„Bavíme se o tom celou dobru, pořád rozebíráme, proč to venku nejde. Nějaké zápasy jsme měli dobré, ale gólově se neprosazujeme. Takže budeme muset čekat, až to jednou ukopeme, a pak to zase půjde,“ věří Peterka.

Ústí bude ještě do 5. prosince trénovat, po vánoční pauze pak rozjede zimní přípravu, v níž ho čekají například zápasy v Tipsport lize. Do jarní části 2. ligy vstoupí 2. března v Třinci.