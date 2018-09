Oživení a velká škola. Mladí Plzeňané vstoupili do „své“ Ligy mistrů

Na zaplněném stadionu v Přešticích na jižním Plzeňsku bylo bezmála devět stovek diváků, kteří se přišli podívat na zajímavou mezinárodní konfrontaci. A ačkoliv Viktoria musela dotahovat jednogólovou ztrátu a k výhře nedokráčela, zanechala dobrý dojem.

UEFA Youth League skupina G Viktoria Plzeň U19 - CSKA Moskva U19 1:1 (66. Kepl z pen. - 42. Janov)

Působila kompaktněji, soupeře přehrávala. Z kádru CSKA lze vypíchnout snad jen technicky nadaného středního záložníka Danilu Janova, autora jediné branky hostů, jenž - ač vzrůstem nejmenší - výkonem čněl vysoko nad svými spoluhráči.

Ruská defenziva působila neohrabaně, obránci místo rozehrávky pouze odkopávali. Hrozili snad jen po centrech, těch ale do vápna také tolik nelétalo.

„Byl jsem trošičku překvapený, že Moskva hrála takový jednoduchý fotbal. Čekal jsem, že budou hrát techničtěji,“ myslí si teprve čtyřiatřicetiletý Žilák, který dal před pokračováním aktivní kariéry kdysi přednost vysokoškolskému studiu, přestože ve Viktorii prošel všemi mládežnickými kategoriemi.

Po inkasované brance Plzeňanům trvalo, než se dostali zpátky do hry. Od úvodu druhé půle ale tlačili ruský celek, jenž nebyl schopný předvést kloudnou akci a souvisle se bránil. Vyrovnání nakonec přinesl Tomáš Kepl, který suverénně proměnil pokutový kop.

Právě on patří v osmnácti letech mezi velké naděje Viktorie. Blonďatý, urostlý… Zdánlivě připomíná Michaela Krmenčíka, kouč Žilák však s tímto srovnáním úplně nesouhlasí. „Typologicky jsou trochu jiní. Krmenčíka v dorostu také pamatuji a musím říct, že Keplovi to tam padá ještě víc, je produktivnější. Kéž by se mu povedlo jít v jeho stopách. Krmi potřebuji míče spíš do náběhu, je tahový, zatímco Tomáš je techničtější.“

A mladý útočník? Tomu sebevědomí a ambice nechybí. „Možná to zní sobecky, ale chtěl bych být ještě lepší než on,“ prohlašuje.

Po úvodním duelu ve skupině tak má plzeňský starší dorost na kontě bod. „Ačkoliv byl soupeř na první pohled fyzicky vyspělejší, tak hráči v soubojích určitě nezaostávali,“ chválí Žilák, jehož tým ještě čekají střetnutí s AS Řím a Realem Madrid.

„S naší domácí dorosteneckou soutěží se to dá srovnávat jen těžko, tlak na hráče je tady úplně jiný. Taková utkání jsou nesmírně důležitá. Přestože už jsme tuto soutěž hráli a moc se nám nedařilo, tak se s odstupem ukázalo, že to byla obrovská škola. Pro celou mládežnickou sekci jsou informace, které tady získáme, nesmírně cenné. Víme, jakým směrem bychom měli posouvat tréninkový proces a jak fotbalisty dál rozvíjet,“ uzavírá.