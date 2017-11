Čeští fotbalisté si na jaře zahrají turnaj v Číně, potkají i Uruguay

Turnaj se bude hrát od 19. do 27. března. „Zapadá do reprezentačního termínu FIFA, což znamená, že všechny týmy mohou získat množství bodů do žebříčku, takže postaví co nejsilnější výběry,“ uvedl sportovní ředitel čínské asociace Čchi Ťün podle agentury Reuters.

Pro domácí reprezentaci vedenou slavným italským koučem Marcellem Lippim bude turnaj součástí přípravy na mistrovství Asie, které budou hostit začátkem roku 2019 Spojené arabské emiráty. „China Cup umožní našemu národnímu týmu další konfrontaci s předními zahraničními celky a fanoušci budou mít příležitost užít si špičkový fotbal na domácí půdě,“ prohlásil funkcionář.

Uruguay si startem na turnaji zpestří přípravu na mistrovství světa v Rusku. Ostatní účastníci se na šampionát v příštím roce neprobojovali.

Program turnaje zatím není znám. S čínskou reprezentací se čeští fotbalisté dosud neutkali. S Uruguayí hráli v éře samostatné republiky dvakrát v roce 1997 na Poháru FIFA, kde jí podlehli ve skupině a pak ji zdolali v souboji o třetí místo. S Walesem se střetli naposledy před deseti lety (0:0), ve třech dosavadních duelech s ním neprohráli.

China Cup se uskuteční podruhé. První ročník letos v lednu vyhráli fotbalisté Chile, kteří porazili ve finále Island 1:0. V utkání o třetí místo vyhrála Čína nad Chorvatskem na penalty.