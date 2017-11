Senzační útok fotbalistů Třince na postup? Trenér ale mluví o záchraně

Trenér Jiří Neček ale mluví především o nutnosti záchrany. „K tomu potřebujeme kýžených jednatřicet či dvaatřicet bodů,“ usmál se Neček. Po patnácti kolech jich mužstvo má třicet.

Přesto kouč stále hovoří o boji o záchranu. Proč? „Chci, abychom co nejdříve uhráli potřebné body, což hustím i do hráčů. Ze své zkušenosti vím, že psychika je pak jiná,“ podotkl Jiří Neček. „Když se zbavíte syndromu sestupu, tak si hráči více dovolí, hrají uvolněně.“

Mohli by tedy pomýšlet na boj o postup do nejvyšší soutěže? „Naše cíle nebudeme nijak přehodnocovat, nehledě na to, že jsme si žádné, pokud jde o nějaké umístění, nestanovili,“ upozornil generální manažer Třince Karel Kula. „My jsme si hlavně přáli zkvalitnit hru, předvádět dynamický fotbal, který má hlavu a patu, abychom přitáhli diváky. Takže nás těší, že se návštěvnost zvedá.“

Podobně hovoří trenér Jiří Neček. „Bavit se o postupu je předčasné,“ prohlásil.

„Vážíme si nynějšího postavení, ale dál musíme být pokorní,“ upozornil Kula. „Sezona je dlouhá a na jaře se na nás každý připraví daleko lépe. Čtyři roky jsme hráli o záchranu, ale nyní budeme muset potvrzovat roli favorita, což nebude lehké.“

O postupu Třinečtí nemluví také proto, že nemají potřebné zázemí. Stadion, na němž hrají druhou ligu, ani vedlejší hlavní, nevyhovuje prvoligovým podmínkám.

„Momentálně není ani vypsaný nějaký dotační program na rekonstrukci stadionů, a pokud by byl, tak ani nevíme, zda bychom na něj dosáhli,“ upozornil Karel Kula. „O případných úpravách ale budeme jednat s vedením města, jemuž stadion patří, nehledě na to, že nám začínají chybět i tréninkové plochy, protože nám přibývá dětí v přípravkách.“

Kula dodal, že si uvědomují, že pokud by se udrželi na postupových příčkách, tak by nejvyšší soutěž v Třinci hrát nemohli.

„Museli bychom hledat stadion jinde, přičemž nejbližší vhodný je v Karviné a Ostravě, kde ale působí dva týmy - Baník a Vítkovice,“ řekl Karel Kula. „Nikam nespěcháme, ale pokud uspějeme, tak vše vyhodnotíme stejně jako před časem Varnsdorf, který nakonec postup odmítl. Ještě tam ale nejsme.“