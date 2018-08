Internacionalizace na trenčínský způsob? Mladíci útočí, tvoří, riskují

Doma - tedy pardon, na umělé trávě v Žilině - rozstříleli slavný Feyenoord Rotterdam 4:0.

A pozor: s pouhými dvěma slovenskými hráči v poli a jedním v brance. Že by mezinárodní cesta, o kterou se pokouší i Sparta, přece jen v česko-slovenských podmínkách mohla fungovat? Trenčín dokazuje, že ano. Jen je potřeba přesně vědět, co vlastně chcete.

„Trenčín už to dělá tak dlouho, že nabral zkušenosti. Není to záležitost roku nebo dvou, zahraniční hráči tam chodí dlouhodobě,“ upozorňuje David Holoubek, bývalý kouč Sparty, který teď vede slovenský Ružomberok a čtvrteční trenčínskou kanonádu sledoval přímo z tribuny žilinského stadionu.

Trenčínští sestřelili Feyenoord Úvod 3. předkola Evropské ligy

Zároveň je třeba dodat: Trenčín vzal internacionalizaci z úplně jiného konce než Sparta. Že by platil obrovské peníze hotovým hráčům s velkými jmény? Ne! Nizozemský majitel Tscheu La Ling rozhodl, že se bude sázet na mladé, poctivě vysledované hráče z ciziny, kteří přesně pasují do odvážného stylu hry.

Ten leckdy připomíná harakiri. V minulé ligové sezoně Trenčín skončil pátý, ale nastřílel zdaleka nejvíc gólů ze všech. Jednou vyhraje 8:1 nebo 7:0, jindy vybouchne 1:5. Ale nezpronevěřuje se filozofii, kterou jasně vystihují slova trenéra Ricarda Monize z tiskové konference před zápasem s Feyenoordem.

„Naše priorita? Útočit, být kreativní, střílet góly a hrát riskantně,“ vypálil. „Máme v týmu spoustu talentů, které chceme dostat na evropskou úroveň. A zápasy jako tenhle nám ukážou, jestli už na to mají, nebo jestli zůstávají v průměru.“

Průměr? To slovo k Trenčínu nesedí. V letech 2015 a 2016 urval slovenský titul, pokoušel se o Ligu mistrů, ale pro šéfa La Linga byl vždycky na prvním místě herní styl. Uvažuje pragmaticky, nelétá v oblacích a netlačí na výsledky.

Hlavní cíl? Přivést mladičké zahraniční hráče za minimální nebo přímo nulové náklady, ukázat je Evropě a výhodně prodat. Výsledky, jako ten čtvrteční, z téhle vize mohou logicky vyplynout, protože neznámá jména žene touha vytáhnout se před zraky pozorovatelů.

Sparta je historicky nastavená jinak. Výsledky jsou pro ni na prvním místě, když pravidelně nesbírá body, doléhá na ni silný tlak. „Kdo tam nebyl, nemůže to pochopit,“ potvrzuje Holoubek. „Když nemáte výsledky, tak vás to mele, mele, mele... Až vás to nakonec doběhne.“

Sparta a Trenčín se v červnu utkaly v přípravném dvouutkání a oba týmy si připsaly po jedné výhře. Jejich pohárový osud je o pár týdnů později zcela odlišný.

V Trenčíně je větší klid na práci, kouč nemá neustále hlavu na špalku. Důkaz? Situace z letošního léta: trenéra Cifraniče sice po sezoně šéf klubu z funkce sesadil, ale nechal ho u týmu jako asistenta nově příchozího Nizozemce Monize.

Ten trenérskou kariéru začínal jako asistent právě ve Feyenoordu a ve čtvrtek svůj bývalý klub dokonale vyškolil. Nizozemský gigant nechal doma několik opor včetně útočníka van Persieho, v Žilině dokonce úplně vypustil předzápasový trénink. Moc pozdě si uvědomil, že podcenit Trenčín se nevyplácí.

Cesta, kterou odvážlivci ze Slovenska zvolili, není pro každého, ale může vést k úspěchům. Třeba k historické účasti v Evropské lize, které se Trenčín ve čtvrtek přiblížil.