Vzduch se pročistil, výměna trenéra zafungovala, chválí Slováky Vaclík

„Dívali jsme se s klukama na přenos a Slováci hráli velice dobře. Ukrajinci sice nebyli v takovém složení jako v předchozích zápasech, ale to nic nemění na tom, že Slováci vyhráli zaslouženě,“ prohlásil Vaclík v dnešním rozhovoru s novináři.

„I u Slovenska zafungoval impulz v podobě výměny trenéra. Pročistil se vzduch po aféře, co tam měli. Snad se vystříleli, ale v pondělí to bude určitě zajímavé střetnutí,“ dodal.

Zatímco při čtvrteční přípravě v Polsku si Češi museli dávat pozor hlavně na hrotového útočníka Roberta Lewandowského, proti Slovensku bude klíčové pokrýt ofenzivní záložníky a nedovolovat soupeři střely z dálky. „Slováci střílejí hodně z dálky. Stochovi to teď padá. Kucka, Hamšík, Greruš také dávají hodně branek ze střední vzdálenosti. Musíme je dobírat, obrana rychle vystupovat a především neztrácet míče při rozehrávce,“ uvedl Vaclík.

Pondělní zápas bude přímým soubojem o udržení ve druhé lize soutěže národů. „Na reprezentační úrovni jsem asi ještě nechytal takový zápas. Pro mě to bude nové, nikdy jsem třeba nechytal baráž. Je to specifické, dáváte pozor na každou chybu, může rozhodnout jeden odražený míč, standardka...,“ řekl gólman Sevilly.

Čechům stačí bod. Pokud by prohráli, vedle sestupu by spadli i do třetího koše pro blížící se los kvalifikace o mistrovství Evropy 2020. A tím, že například do druhého koše spadli čtyřnásobní mistři světa Němci, je udržení druhého koše o to důležitější. Jinak by teoreticky Češi mohli narazit na skupinu například s Francií a Německem a postup na šampionát by byl velmi těžký.

„Pro nás je velice důležité, abychom pokračovali v tom, co teď budujeme. Potom v březnu začne kvalifikace, která bude ještě důležitější. Všichni víme, co to obnáší, když ten bod teď uhrajeme a udržíme se. Chceme se vyhnout Němcům, když teď spadli,“ dodal Vaclík.

Vstupenky na Slovensko Fotbaloví příznivci si mohou vstupenky zakoupit tradičně na webu http://www.vstupenkyfotbal.cz, k dispozici mají čtyři cenové kategorie: 390 korun, 690 korun, 990 korun a 1190 korun. Vstupenky jsou v prodeji i v pondělí na pokladnách v Edenu.

Zápas se Slovenskem pro něj bude důležitý i proto, že bojuje s Jiřím Pavlenkou o post jedničky pro kvalifikaci a gólmanovi Brém vyšel duel s Polskem. „Jirka odchytal velice dobrý zápas, byl celý zápas jistý a byl jeden z klíčů, proč jsme vzadu uhráli nulu. Takže když to já zvořu, může to rozhodnout o jedničce,“ tuší Vaclík.

Zároveň ale ví, že se trenéři budou rozhodovat nejen na základě jednoho zápasu. „Trenéři nás během dvou měsíců viděli ve spoustě tréninků, uvidí nás ve stejném počtu zápasů. Můžou tušit, kdo má jaký vliv na tým, nejen na hřišti. Aspoň si já myslím, že rozhodnutí nebude viset na tom, že Pavlas odchytal skvěle Polsko a já odchytám Slováky. Do začátku kvalifikace bude ještě spousta zápasů na klubové úrovni, může se toho ještě dost změnit,“ řekl.

„Dobré ale je, že i když trenér vybere kohokoli z nás, tak nesáhne vedle. Po té éře jasné jedničky Petra Čecha je to nezvyk, ale pro celý tým je jen dobře, že když bude v bráně kdokoli, tak se na něj kluci mohou spolehnout,“ dodal.