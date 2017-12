Konečně i v lize jako favorit, těší jabloneckého Holeše po těžkém čekání

Přímo jemu do očí to nikdo neřekl. Ale řeči o tom, zda by neudělal lépe, kdyby se do Hradce vrátil, se k němu donesly. A sám si v první polovině fotbalového podzimu v některých chvílích také pohrával s myšlenkou, zda na své první fotbalové štaci mimo Hradec Králové vydrží celou sezonu, jak zní dohoda obou klubů.

Naštěstí pro něj ale dlouhé období, kdy jen vysedával na jablonecké lavičce a na hřiště se v ligových zápasech vůbec nedostal, netrvalo až do konce podzimu.

„Celou dobu jsem si říkal, že když šanci dostanu, tak ji budu chtít využít.“

V jeho závěru si Tomáš Holeš konečně vyzkoušel, jaké to je hrát v nejvyšší soutěži v jiném než v hradeckém dresu. A nebyla to zkouška nějak zanedbatelná, v posledních čtyřech duelech Jablonce na hřišti nechyběl ani minutu.

„Splnilo se mi to, co jsem si celou dobu říkal. Že když dostanu šanci, budu ji chtít využít,“ těší čtyřiadvacetiletého fotbalistu, který za první tým Hradce pravidelně hrál od svých sedmnácti let a s Hradcem si prožil léta, v nichž střídal první ligu s druhou.

Oddechl jste si, že šance konečně přišla? Přece jen z Hradce jste na něco podobného nebyl zvyklý, pokud jste byl zdravý, hrál jste...

To je pravda, i proto to nebylo jednoduché období. Štvalo mě, že nehraju, to by asi štvalo každého. Když jsem z Hradce odcházel, těšil jsem se, že si ligu zahraju také v jiném týmu, ale dlouho to nepřicházelo.

V prvních dvou ligových zápasech jste se dokonce nevešel ani na lavičku. Nějaký zdravotní problém?

Vůbec ne. Přišel jsem ale do Jablonce na poslední chvíli, těsně před ligou a nikdo mě neviděl hrát. Proto mě nejdřív poslali do juniorky, až pak jsem se dostal alespoň na lavičku.

Z ní jste se ale na hřiště dlouho nemohl dostat. Čím to podle vás bylo?

Když už jsem byl připravený a s týmem byl, tak Jablonec měl sérii, kdy dost vyhrával a navíc nedostával moc gólů. Nebyl proto důvod měnit složení obrany. V tomhle máme jako obránci smůlu, protože když je taková situace, tak nepřibývají ani starty na pár minut.

Na vás se dostalo až na začátku listopadu v zápase s Brnem. Co se tehdy změnilo?

Právě to, že se už tolik nedařilo a navíc jsme začali dostávat góly. Tři od Sparty a pak hned čtyři v derby v Liberci. To byla asi poslední kapka pro to, aby trenéři udělali změny, protože do Liberce jsme jeli s tím, že tam chceme vyhrát, a místo toho jsme tam dělali hrozné chyby. Už v týdnu po zápase jsem měl náznaky, že bych proti Brnu mohl hrát, což se také potvrdilo.

Vyhráli jste 1:0, jaký jste měl ze zápasu pocit?

Nejdůležitější bylo, že jsme vyhráli a že jsme nedostali gól. Pochopitelně je třeba vzít v úvahu, že Brnu se právě v tomhle období moc nedařilo. Kdyby na můj rozjezd přijel někdo silnější, asi bychom to měli těžší, ale takhle to dopadlo dobře.

Do konce podzimu jste své místo v jablonecké obraně už nikomu nepustil a mohl jste si konečně užít to, proč jste do Jablonce v létě šel. Takže dobrý krok?

Určitě ano. I proto, že jsem byl v Hradci dlouho a chtěl jsem se posunout výš. A Jablonec je o level výš než Hradec už jen tím, že je stabilním týmem první ligy. Navíc je schopný hrát nahoře a mít úspěchy v poháru. Pro mě to je změna i v tom, že konečně jedu na prvoligový zápas s týmem, který je favoritem, což v Hradci nebývalo, tam jsme vždycky hráli jen o záchranu.

Jste po podzimu s Jabloncem ve středu tabulky, jaký bude cíl pro jaro?

Už v létě bylo řečeno, že cílem je v lize hrát co nejvýš a pokusit se být vpředu za silnou trojkou, která je jasná. A také uspět v poháru, což se nám zatím daří, to bude asi teď jeden z hlavních cílů pro jaro.

Ve čtvrtfinále přivítáte na svém hřišti Slovácko, co tomu říkáte?

Že jsme mohli dostat i těžší soupeře, navíc hrajeme doma, proto nežehráme. Z výběru, který byl, jde o přijatelného soupeře. Na druhé straně pohár je specifický, což třeba Slovácko už ukázalo. Ale asi jsme favorit.

Loňskou zimní přípravu jste kvůli zranění neabsolvoval, jak se těšíte na tu letošní?

I proto, že jsem zdravý, určitě se těším. Budeme mít nového trenéra (Jablonec na jaře povede Petr Rada, dosavadní kouč Zdeněk Klucký bude jeho asistentem - pozn. autor), na přelomu ledna a února máme v programu soustředění v Portugalsku a na něm zápasy se zvučnými soupeři, to je pro mě velké lákadlo.

V Jablonci jste na ročním hostování, jste stále hráčem Hradce. Co jste říkal jeho podzimu ve 2. lize?

Sledoval jsem ho a fandil mu, ale nebylo to ono. Druhou ligu jsem také hrál, ale nikdy jsme na tom po podzimu nebyli takhle špatně. Doufám, že se to zlepší, ale nebude to mít lehké.