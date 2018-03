Zlínský gólman Dostál toužebně vyhlíží nulu. Vychytá ji v Teplicích?

V klubu strávil celou kariéru včetně šesti sezon ve druhé lize. Současné období ale považuje za výsledkově nejhorší.

„Doufám, že jsou to ojedinělé příděly. Nevypadá to hezky a ani to nepřitáhne diváky do hlediště,“ okomentoval předešlé dva debakly 0:4 z Karviné a doma proti Jablonci. „Už to musíme zlomit,“ burcuje před dnešním mačem v Teplicích.

Teplice - Zlín Od 19 hodin sledujte online.

Frustrující pro něj je, že proti většině gólových střel byl bezbranný. „Při bránění musí fungovat všichni, a když někdo vypadne, je to vidět. Tolik branek, co teď dostáváme, jsem nedostal ani za tři zápasy. Je to na hlavu, už bych potřeboval nulu,“ přeje si Dostál.

Poslední čisté konto v lize vychytal shodou okolností v domácím duelu proti dnešnímu soupeři, jenž na jaře získal jenom jeden bod – stejně jako Zlín.

To ještě řídil mužstvo kouč Bohumil Páník, po Karviné ho vystřídal Vlastimil Petržela, který odkoučoval duel proti Jablonci s virózou. Teď už se ale uzdravuje a hned se to projevilo i v přípravě, do níž se od středy zapojil také nový asistent Dušan Žmolík místo odvolaného Jana Somberga.

„V zápasech jsme měli špatný timing, nemělo to šmrnc. V trénincích se přidalo, přiostřilo, každý jezdí jak pila. Pracovali jsme v rychlosti na malém prostoru. Snad se to odrazí i v utkáních,“ doufá Dostál.

Zlín se potřebuje chytit. Po nepodařeném vstupu do jarní části je rázem pět bodů od sestupových pozic. A po Teplicích hostí vedoucí duo Plzeň–Slavia.

„Třeba překvapíme. Nechodíme tady s hlavami dole. Je to v našich rukou, máme náskok,“ zůstává Dostál optimistický.