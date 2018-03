Sparta je teď hratelná a my jsme doma silní, věří teplický Trubač

„Sparta je určitě hratelná, momentálně se jí extra nedaří. My navíc doma máme sílu, snad to potvrdíme,“ věřil v klubové televizi teplický záložník Daniel Trubač.

Teplice - Sparta Od 18 hodin sledujte online reportáž

Optimistou je i zkušený středopolař Jan Rezek. „Dáme do zápasu všechno. Sparta je pro nás velkou motivací, doufám, že ji potrápíme. Budeme se chtít vytáhnout a získat nějaké body, nejlépe tři,“ přeje si.

Sparta odehrála před reprezentační přestávkou pod novým trenérem Pavlem Hapalem dva zápasy, remizovala 1:1 v Karviné a 3:3 se Slavií. „Musíme ukázat větší mentalitu než v druhém poločase proti Slavii, kdy jsme inkasovali tři góly. Nemůžeme si dovolit ztratit další body,“ burcoval na klubovém webu sparťanský záložník Nicolae Stanciu, jenž během reprezentační pauzy skóroval za Rumunsko v duelu s Izraelem.

Hapal během pauzy povolal zpátky do kádru záložníky Váchu s Biabianym, v Teplicích čeká těžkou bitvu. „Proti Spartě je každý soupeř houževnatý a nepříjemný, ale my jsme Sparta, chceme uspět a úspěch pro nás znamená vyhrát. Takže do Teplic určitě pojedeme s cílem získat tři body,“ ujistil Hapal.

Rezek si myslí, že pod novým koučem půjde Sparta nahoru. „Už v zimě hodně zvýšili kvalitu tím, že angažovali Stanciua a Kangu, což jsou výborní hráči. A Pavel Hapal tomu teď dá řád, dá tým dohromady. Určitě to bude těžké utkání, ale nebojíme se a budeme chtít vyhrát,“ má sebevědomí Rezek.

Zápas startuje na Stínadlech v 18 hodin a tepličtí hráči věří ve velkou návštěvu. „Snad přijde hodně lidí a doženou nás k výhře,“ doufá Trubač.