Dovalil se Šmejkalem: Kritiku jsme přijali, musíme začít od nuly

„Začínáme od nuly,“ hlásí trenér Daniel Šmejkal, kterému šéfové vyslovili důvěru. „A posilujeme se v rámci možností,“ doplnil ho sportovní ředitel Jakub Dovalil.

Co jste říkali kritice vedení po 8. místě v minulém ročníku?

Dovalil: Kritika nikoho netěší, my ji přijali a udělali opatření. Dostali jsme úkoly na posílení hlavně v ofenzivě, ale v rámci možností klubu, když to řeknu diplomaticky.

Šmejkal: Jaro se nepovedlo, postupem času nám přestaly fungovat veškeré věci, ale všechno špatné je k něčemu dobré. Musíme začít absolutně od nuly, jako by přišli noví trenéři. A od nuly se můžete posouvat jen nahoru, to bude pozitivní.

Jaké posily ještě chcete?

Dovalil: Potřebovali bychom dva tři hráče. I kvůli tomu, že po zranění se zotavují Vošahlík a Hyčka. Ještě hledáme křídlo a útočníka.

Šmejkal: A pak uvidíme, jestli zkusíme ještě středového hráče. Jednání s posilami probíhají, okruh je široký, máme svoje priority.



Kde hledat nové rekruty?

Dovalil: Měli jsme vytipované hráče ze zahraničí, zatím jsme se k tomu nepřiklonili. Afrika, Balkán, Pobaltí. Není to ale úplně snadné, abychom se do hráče trefili. A hledáme ještě v Čechách variantu, která bude odpovídat klubovým možnostem. Ty nejsou takové, jaké mají Sparta, Slavia, Plzeň. Částku bych nespecifikoval, prostě musíme pracovat v tomhle modelu.

Jak vám pomůžou první dvě posily Siim Luts a Jan Hošek?

Dovalil: Přinesou oživení. Hošek hrál skoro tři roky pravidelně v Karviné, navíc už tady byl. Zesílí obranu, kde jsme měli zdravotní problémy. A teď bude víc zápasů. Luts má 54 startů v estonské reprezentaci, je levák, měl by zkvalitnit přechodovou fázi. V poslední době nedostával v Bohemce moc příležitostí, ale první rok měl velmi dobrý.

Šmejkal: Luts je levonohé křídlo, v první sezoně se v Bohemians prosazoval, měl šest asistencí. Je to dynamický hráč s velmi kvalitním driblingem a vynikajícím centrem. Věřím, že je sebevědomý a pomůže nám v ofenzivě i v defenzivě. Hošek byl v Karviné základním hráčem kádru, ten nám určitě pomůže.

Potřebujete širší kádr, tedy silnější lavičku než dosud?

Šmejkal: Nejde o šířku kádru početně, může zůstat 20 hráčů a tři brankáři, ale o šířku co do kvality. Musíme být přesvědčení, že všichni můžou do ligy zasáhnout a budou právoplatnými členy sestavy. Což jsme loni přesvědčení nebyli.

Dovalil: Proto jsme rádi, že i dál u nás hostuje Trubač ze Slavie.

Příprava Teplic 17.–22. 6.: soustředění v Písku

20. 6.: Teplice - Táborsko (Písek, 17)

27. 6: Teplice - Ústí (Dubí - Pozorka, 16.30)

30. 6.: Lokomotiv Lipsko - Teplice (Lipsko, 15)

2. 6.–6. 7.: soustředění Modrá

4. 7: Teplice - Jihlava (Brozany, 16.30)

10. 7.: Litoměřicko - Teplice (Litoměřice, 17)

14. 7.: Teplice - Sokolov (Stínadla, 16)

Zůstanou talenti Král a Žitný?

Dovalil: Na Krále nějaká nabídka přišla, ale žádná konkrétní. Nic na stole není, pokračuje. A jeho cena? Odehrál dobrou sezonu v lize, uchytil se v reprezentaci do 21 let, ale cena je otázka nabídky a poptávky. Žitný má za sebou výborný první půlrok, druhý bude těžší, protože musí potvrdit kvalitu. I soupeři si na něj dají větší pozor. Pro jeho vývoj je lepší, aby u nás zůstal.



Změníte herní systém?

Šmejkal: Líbí se mi rozestavení na tři obránce, hodně ho uvidíme na mistrovství světa. Je to i pro nás jedna z variant. Ale my v obraně měli hodně zdravotních problémů, takže jsme se nemohli moc pouštět do toho, co jsme v zimě zkoušeli. Věřím, že se k tomu můžeme vrátit. A třeba i k jiným rozestavením.

Kdo bude jednička v brance Teplic? Diviš, anebo Grigar?

Šmejkal: Máme dva kvalitní gólmany, což jsme chtěli. V pětitýdenní přípravě si to mezi sebou rozdají a pak určíme gólmana číslo 1.



Budete ve 2. lize upřednostňovat hostování vašich hráčů v Ústí?

Dovalil: Jednáme s Varnsdorfem i s Ústím, jsou to kluby z regionu. Ústí k nám má kilometrově nejblíž, je logické, aby hráči chodili tam. Proto s ním chceme užší spolupráci. Ale těžko si vezeme pět hráčů, proto je ve hře i Varnsdorf.



A co s hráči, kteří pro Teplice poprvé vyhráli Juniorskou ligu?

Dovalil: Do áčka naskočili Kodad, Šimeček, někteří si půjdou zkusit 2. ligu. Hasil, Zárybnický a Berešík mají namířeno do Táborska, Marek Richter asi do Varnsdorfu.