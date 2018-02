Poučný zápas, říkal po prohře se Soligorskem teplický trenér Šmejkal

„Bohužel se nám nepodařilo vyhrát, ale pro nás poučný zápas,“ tvrdil po středečním duelu v klubové televizi trenér českého ligisty Daniel Šmejkal. „Nebyl to od nás špatný výkon, bohužel rozhodly dvě individuální chyby a neproměněné šance. Taky jsme v určitých momentech nebyli důrazní nejen ve středu pole, ale po celém hřišti.“ Do vedení dostal skláře z přímého kopu Tomáš Kučera, míč pověsil do šibenice. „Dlouho jsem nedal takový přímák. Na tréninku je zkoušíme, tak jsem si věřil, vyšlo mi to parádně,“ kochal se svojí exekucí.

Třetí celek běloruské ligy však skóre převrátil. Dorovnal neobsazený hráč po centru na zadní tyč, rozhodl po špatném výkopu brankáře Grigara. A pak došlo i na strkanici. „Klasika na soustředěních, zvlášť když pískali čeští sudí. Nevím, zda to Bělorusové věděli,“ řekl Kučera. „Je to přátelák, rozhodčí chce hráče bránit a oni si zbytečně stěžovali.“

Kouč Šmejkal v 1. půli vsadil na systém 3-5-2, po přestávce ho změnil na klasický čtyřobráncový. „Rozestavení v první polovině ukázalo sílu směrem dopředu, ale zase jsme měli okýnka dozadu.“

Teplice hrály v sestavě: Grigar – Čmovš, Ljevakovič (46. Hyčka), Jeřábek – Vondrášek (46. Vošahlík), Soungole, Kučera, Trubač (61. Žitný), Krob – Červenka, Rezek (70. Šup).

Soustředění skláři zakončí sobotní partií se srbským šampionem Partizanem Bělehrad, který bude soupeřem Viktorie Plzeň v play-off Evropské ligy.