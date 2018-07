AC Milán, nebo Teplice, to je nám jedno, říká příbramský kouč Csaplár

„Rezek u nás měl platnou smlouvu, domluvili jsme se na jejím ukončení a do Příbrami, kam se chtěl vrátit, jsme ho pustili zadarmo. Proto se kluby dohodly, že ve vzájemném zápase nebude hrát,“ osvětlil teplický mluvčí Martin Kovařík.

Ať s mazákem Rezkem nebo bez něj, Příbram nebude snadným soustem. Myslí si to kouč sklářů Daniel Šmejkal. „Spolu s Opavou potvrdila, že postoupila do ligy zaslouženě. Příbram je komplexní ligový tým. Žádné první utkání není jednoduché, zvlášť první u nováčka,“ uvědomuje si trenér Teplic. „Bude to nesmírně těžký vstup do ligy.“

Nitrianský, Skácel, Grajciar, Fantiš nebo Slepička. Ligou prověřená jména kopou za Příbram. Řád její hře dává trenér Josef Csaplár.

„Já neumím dělat výsledky tím, že budu kazit fotbal. My chceme hrát aktivně, jak jsme zvyklí. Téměř všude mi to přinášelo úspěchy herní, výsledkové i ekonomické,“ představil Csaplár svoji filozofii, jak jej citovala ČTK.

„Já jiný fotbal hrát ani neumím a nechci hrát. Já vždycky chci, aby mě to bavilo. A ne být ve stresu a řešit geometrické tvary, jak soupeři zbourat jeho hru. Mě baví budovat a tvořit, ne bořit.“

Příbram - Teplice Sledujte od 17.00 online.

V generálce Příbram remizovala s bundesligovými Brémami 1:1, to má zvuk, byť jinak v přípravě vyhrála jen jednou. „Vypadalo to až podezřele dobře, ale v pauze jsem klukům říkal, že jsme zralí na výměnu trenek,“ líčil Csaplár. „Druhý poločas už byl z pohledu odvahy úplně jiný. Já nerozlišuji, jestli hrajeme proti AC Milán jako vítězi Ligy mistrů, nebo jestli přijedou Teplice. Vždy se musíte prosadit vlastní hrou.“

Příprava Teplic byla vítězná, jedinou porážku utržilo s Ústím. Chyběli však soupeři z nejvyšší soutěže, což byl účel - mužstvo na jaře vyhrávalo sporadicky, zase si potřebovalo zvednout sebevědomí.

„Věříme, že jsme se dobře připravili, sezona bude delší i náročnější,“ poukázal Šmejkal na nový formát ligy. „Na podzim je o čtyři zápasy víc než dřív, to znamenalo mít o dva hráče navíc. Ale hlavně nám šlo o šířku kádru co do kvality, aby co nejvíc hráčů mohlo do ligy zasáhnout.“ Vrátili se stoper Hošek a křídlo Moulis, nováčkem je Estonec Luts.

Duel u Litavky vypukne dnes v pět odpoledne, píská Příhoda. Příbram poslední dva domácí ligové zápasy s Teplicemi vyhrála 3:2.