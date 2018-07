Fotbalové Teplice mají chuť na Evropu a další dvě posily

„Klub je finančně zajištěný, aby zdárně sezonu odehrál,“ ubezpečil ředitel Petr Hynek na středeční tiskové konferenci. Zhruba 12 milionů spolkne mládež, dalších 10 milionů údržba Stínadel, která patří klubu. „Navíc po 40 letech opravujeme severní tribunu za tři miliony, byla už v havarijním stavu, a 15 milionů stojí nové hřiště s umělou trávou.“

O to méně pak zbývá na A-tým. „Nemáme ani tréninkový areál, což je pro ligový klub rarita. Město nás podporuje méně, než to mají jiné kluby. Sami si platíme stadion, jsme v nevýhodě vůči našim konkurentům. Nepláčeme, jen ukazujeme realitu,“ uvedl Hynek.

Přesto by si skláři rádi konečně proklestili cestu do pohárů. V nich byl jejich posledním soupeřem ve 4. předkole Evropské ligy Hapoel Tel Aviv, psal se rok 2009. „Nový model ligy může být atraktivnější než dosavadní a dává šanci vícero klubům, aby si o poháry zahrály. To je i náš případ,“ zdůraznil Hynek. „Chceme hrát co nejvýš, ideální by bylo dostat se do první šestičlenné skupiny. A i z té druhé bychom se o poháry poprali.“

Ale Teplice zajímá také Český pohár. „Po dlouhé době v něm chceme být úspěšní, za poslední tři roky jsme se nedostali přes zimní přestávku. Teď je to naše významná priorita,“ zavelel Hynek.

Příbram - Karviná Sledujte v sobotu od 17.00 online.

V kádru nedošlo k třesku, ale pohyb přece jen nastal. Přišli stoper Hošek z Karviné, estonský záložník Luts z Bohemians, křídelník Moulis z Olomouce a pokračuje hostování slávisty Trubače. „Ještě máme chuť na dva hráče,“ doznal trenér Daniel Šmejkal. Můžou to být záložník Fulnek a útočník Klíma z Jihlavy.

Zatím pokračuje kanonýr Vaněček, který se od zimy jako volný hráč upsal skotským Hearts. Chtějí ho už teď. „Dostali jsme od nich nabídku, která je podle nás velmi, velmi nízká,“ podotkl Hynek. „Pracujeme na tom, abychom výhledově přivedli náhradu, je to v běhu.“

Po roce se do Příbrami vrátil mazák Rezek a smlouva vypršela Slovinci Haljetovi, neprosadil se.

Dva z marodů ještě comeback nechystají. „Rozsah Hyčkova ramenního kloubu stále není stoprocentní, nevím, kdy se vrátí,“ vrtí hlavou Šmejkal. „Vošahlík je čtyři měsíce po operaci kolena a v srpnu by se mohl zapojit do tréninku s týmem.“

Kouč chtěl rozšířit kádr co do kvality a sehnat lídra, to druhé se nepovedlo. „Žádný dravec nedorazil. Pokud už nepřijde, musí na to najít dostatek síly ostatní hráči.“

Ukáží ji už v sobotní premiéře u nováčka z Příbrami?