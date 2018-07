Sezonu začíná „nové“ Táborsko. Co všechno se v létě změnilo?

V minulé sezoně se zachránili na poslední chvíli. Ale zachránili. V té letošní chtějí mít jiné starosti. Nebo spíš nechtějí mít starosti žádné. Alespoň co se týče postavení v tabulce.

Fotbalisté Táborska v neděli zahájí nový ročník druhé nejvyšší soutěže po dalším létě, které se neslo ve znamení velkých změn. V klubu skončili dva hráči, trenér Nádvorník i výkonný ředitel Tomáš Samec. Tým tak vstupuje do soutěže s novým realizačním týmem, novým sponzorem i obměněným kádrem.

Co všechno se u Jordánu přes letní měsíce změnilo?

Realizační tým

Tady nezůstal kámen na kameni. V Karviné už se chystá na dnešní start první ligy kouč Roman Nádvorník. Na domácí premiéru s Hradcem Králové se zase těší nový trenér Táborska Kamil Tobiáš. A s ním i noví spolupracovníci. Asistenta mu bude dělat Jaroslav Mašek a novým trenérem brankářů napříč celým klubem je Kamil Čontofalský. Beze změn zůstávají u mužstva jen pozice masérů.

Kádr

I tady se napočítalo velké množství změn. „Ale ku prospěchu. Jsme s kádrem spokojení,“ říká hlavní trenér Kamil Tobiáš. Když počítal, tak se dostal na 22 hráčů A-týmů. „Posty máme zdvojené,“ pochvaloval si Kamil Tobiáš. Vedle toho ho těší fakt, že 19 z těchto hráčů jsou kmenovými fotbalisty druholigového klubu. „A to je předpoklad, že se s nimi bude moci dál pracovat. Pro trenéra je tohle vždycky lepší, než když se vám protočí tým každý půlrok.“

Posily

Dva hráče základní sestavy klub v létě prodal. Do Liberce odešel Aleš Nešický, do Budějovic Matej Mrsič. Ale jiní přišli. Nejvíc do zálohy. Tam napočítal kouč Tobiáš hned čtyři nováčky - Lukáše Pfeifera, Christiána Frýdka, Martina Berešíka a zkušeného Pavla Pilíka. Do obrany přišli Karel Hasil a Vojtěch Zárybnický a do útoku Táborsko angažovalo Ibrahima Ndiayeho ze Senegalu. Naposledy hrál v nižší španělské soutěži.

„Ještě tu máme na zkoušce jednoho mladého hráče z Ghany. Na své cestě do Afriky v loňské sezoně si ho vyhlédli trenér Roman Nádvorník a Tomáš Samec. Je mladý, je tu chvíli, musí dostat čas,“ vypráví Tobiáš.

Povedená příprava

Výsledkově se Táborsku tahle letní příprava povedla, a tak může jít do sezony s optimismem. Porazilo prvoligovou Příbram. Zvládlo i duel s Budějovicemi a v generálce porazilo juniorku Slavie Praha. „Jediné, co se nepovedlo, byl turnaj v Počátkách. To beru na sebe, protože jsem s týmem zkoušel něco, co mu úplně nesedlo. Po turnaji jsme od toho zase ustoupili a zbylé dva zápasy vyšly,“ vysvětloval trenér Tobiáš.

Práce pod novým trenérem

Každý trenér má svůj rukopis. A každý vyznává jiný systém. Po přípravách pod Romanem Nádvorníkem si hráči Táborska museli zvykat na novinky. „Pod jedním trenérem děláte dřepů víc a pod jiným méně. Trenér je náš nadřízený,“ hodnotil přípravu kapitán Jakub Navrátil. „Faktem je, že největší rozdíl byl asi v běhání. Ne co do množství, ale ve způsobu. Byl pro hráče víc stravitelnější,“ dodal stoper táborského celku.

Nové dresy

V minulé sezoně vstupoval táborský klub do sezony s otazníky na prsou. Značily, že hledá strategického partnera. Po roce hledání se to podařilo. Otazníky už nečekejte. Místo nich se na modrém dresu objeví červené logo Zaječické kyselky. „Sehnali jsme nového partnera, který nám pomohl překlenout období, kdy nám nechodí peníze od ministerstva školství,“ říká nový výkonný ředitel klubu Josef Holub.

Nedělní výkop

Víc diváků na zápasech. To je cíl, který si dává vedení Táborska. A proto připravilo velkou změnu. V letošní sezoně se budou hrát domácí zápasy v neděli v 17 hodin. „Chceme tím vyjít vstříc ostatním klubům v regionu, které většinou hrají v sobotu odpoledne, a doufáme, že když se termíny nebudou překrývat, najde si jich cestu víc i na naše zápasy,“ dodává Josef Holub.

A s tím souvisí i stavba východní tribuny. „Máme nějaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci a čekáme, jestli se sníží cena polykarbonátů na trhu,“ vysvětluje Holub. Doufáme, že tribuna bude hotová co nejdříve.