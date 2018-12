Tobiáš se vrací k mládeži. Táborsko hledá nového kouče

Půl roku a konec. Málo získaných bodů a na jaře tvrdý boj o záchranu.

To je realita, ve které se fotbalisté druholigového Táborska aktuálně nacházejí. Předposlední místo v soutěži, jen tři výhry v lize a třináct získaných bodů stálo místo hlavního trenéra Kamila Tobiáše.

Ve středu večer se klubové vedení shodlo na tom, že současnou situaci bude řešit obvyklým způsobem. A že zkusí tým oživit změnou hlavního trenéra.

„Vzhledem k našim výsledkům jsem se dostal pod tlak už během podzimu. Když si odmyslím naše poslední nešťastné vystoupení doma s Varnsdorfem, přijde mi, že jsme se zlepšovali. Chuť pokusit se o záchranu s týmem jsem měl i nadále, chtěl jsem ho přes zimu připravit na jarní část,“ říká odvolaný hlavní trenér Kamil Tobiáš.

Ten se teď vrací zpátky k mládeži, kterou vedl před povýšením na post trenéra A-týmu. „Měl jsem tak postavenou smlouvu, takže ji teď vlastně naplňujeme. Jak to všechno bude dál, to se uvidí,“ říká 41letý kouč.

„S Chrudimí jsme měli vyhrát, s Prostějovem také a na Žižkově alespoň remizovat. Hned bychom měli o šest bodů navíc a byli bychom někde jinde. Ale je to jen kdyby.“ Kamil Tobiáš, odvolaný kouč Táborska

Pokud by se měl ohlédnout za příčinami neúspěšného vystoupení svého týmu, zmíní tři zápasy – porážku doma s Chrudimí, remízu s Prostějovem a prohru na Žižkově. „S Chrudimí jsme měli vyhrát, s Prostějovem také a na Žižkově alespoň remizovat. Hned bychom měli o šest bodů navíc a byli bychom někde jinde. Ale je to jen kdyby,“ vysvětluje Kamil Tobiáš, který si uvědomuje i vlastní chyby. „Některé věci bych teď udělal jinak, ale nechci je ventilovat ven,“ připustil.

Nejen podle trenéra Tobiáše, ale i podle výkonného ředitele klubu Josefa Holuba není situace kolem táborského fotbalu zatím kritická. „Odstupy nejsou velké. Věřím, že se dotáhneme na soupeře nad námi. Sedm zápasů jsme prohráli o gól. Často jsme jako první prohrávali, dostávali góly buď na začátku, nebo na konci zápasů. Rozhodli jsme se udělat změnu,“ říká k aktuální situaci Holub s tím, že nad výměnou na trenérském postu uvažovali už v průběhu podzimní části.

Trenér by měl mít zkušenosti

„Byly určité krizové scénáře, ale vždycky jsme se rozhodli pro jiné řešení,“ říká Holub a připomíná, že Táborsko není klubem, který by trenéra měnil po čtyřech nepovedených zápasech. „Snažíme se dávat trenérům prostor. Kouč Tobiáš pak měl důvěru až do konce podzimní části,“ upozornil Holub.

A kdo by měl být koučem, který vyvede Táborsko do klidného středu tabulky? „Nebereme to na lehkou váhu. Chceme udělat maximum pro záchranu,“ zní z klubu.

Jak si vedlo Táborsko ve druhé fotbalové lize 2010/11

Konečné 9. místo se ziskem 40 bodů.

Konečné 14. místo se ziskem 34 bodů.

Konečné 12. místo se ziskem 31 bodů. Po podzimu bylo 12. s patnácti body.

Konečné 3. místo se ziskem 59 bodů. Po podzimu první s 31 body.

Konečné 6. místo se ziskem 47 bodů. V polovině soutěže jich měl klub 26 a byl čtvrtý.

Konečné páté místo se ziskem 39 bodů. Po podzimu byl klub šestý s 21 body.

Konečné desáté místo s 36 body. Po podzimu byli Jihočeši dvanáctí s patnácti body.

Konečné 14. místo s 33 body. Po polovině soutěže byl klub na jedenáctém místě s osmnácti body.

Týmu patří 14. místo se ziskem 13 bodů. Na první nesestupovou pozici ztrácí bod.

Tým dal na podzim 19 gólů. Inkasoval jich 27, což z něj činí tým se čtvrtou nejhorší obranou.

Nejlepším střelcem Táborska byl na podzim Zbyněk Musiol se šesti brankami. Odehrál přitom jen 784 minut.

K Jordánu tak hledají trenéra se zkušenostmi, který se už může prokázat nějakými výsledky. A logicky tak pokukují po koučích z prvoligových klubů nebo minimálně s prvoligovými zkušenostmi.

„Chceme do klubu přivést trenéra, který už má za sebou nějaké výsledky a zároveň bude mít chuť pozvednout táborský fotbal výš,“ říká Josef Holub. „Aktuálně zjišťujeme zájem trenérů o působení u nás a probíhají nějaká jednání,“ dodává.

Jednou z možností, která se nabízí jako první, je návrat Romana Nádvorníka. Ten v listopadu skončil v prvoligové Karviné, kam odešel v létě právě z jihočeského klubu. „Ale kandidátů je víc,“ říká člověk, který je obeznámený s děním v klubu. S podobnými scénáři už mají u Jordánu zkušenosti. Podobně se do Tábora totiž vracel jak samotný Nádvorník, tak třeba i Petr Frňka po svém půlročním působení v Baníku Ostrava. Ve prospěch Romana Nádvorníka by hrálo hlavně to, že táborské prostředí velmi dobře zná, protože v klubu působil dvakrát a vždy úspěšně. Při svém posledním působení tým dvakrát zachránil ve druhé lize. Při tom předchozím pak hrál na špici tabulky.

„Roman Nádvorník je jeden z trenérů, který je k dispozici na trhu, ale to je i několik dalších. Takže bude záležet na jednáních. Ale tahle varianta samozřejmě může také padnout,“ nastínil táborský šéf Josef Holub.

A kdo by mohl dál připadat v úvahu? Během podzimu skončil v Teplicích Daniel Šmejkal. Stále je bez dalšího angažmá, i když se s ním mluví ve spojitosti s Jihlavou. Ve druholigovém Brně už během podzimu odvolali Romana Pivarníka, který by také splňoval táborské požadavky na zkušenost. „Aktuálně nejsem schopen říct, kdy se s novým trenérem dohodneme,“ říká Josef Holub.