Táborsko doma sahalo po první výhře v derby

Osm vzájemných druholigových zápasů už spolu sehráli. A nikdy nebyli fotbalisté Táborska větším outsiderem. Zatímco tým trenéra Kamila Tobiáše se krčil na předposledním místě tabulky, hostující budějovické Dynamo přijelo jako vedoucí celek druhé ligy.

Přesto, jak už to bývá, vzájemné derby rozdíly v tabulce smazalo. A domácí nebyli před rekordní návštěvou na novém stadionu v Kvapilově ulici, kam si našlo cestu 1 800 diváků, daleko od prvního vítězství ve vzájemných soubojích.

„Každý bod je pro nás dobrý. Dynamo mělo hodně šancí a za to si remízu zasloužilo. Ale je velká škoda, že když už jsme vedli, tak jsme zápas nedokázali dotáhnout do vítězného konce,“ komentoval po utkání domácí kouč Kamil Tobiáš.

Nebyl to strhující zápas, kde by šance střídala šanci. Ovšem to málokterý dosavadní vzájemný duel. Ale na domácím celku bylo vidět, jak důležitý pro něj je.

V prvním poločase měli hosté míč na kopačkách větší část minut a první šanci hned ve čtvrté minutě, kdy se Kovaľ dostal do zakončení, ale pálil vedle.

Domácí také ohrozili Křížka v hostující brance. Musiolův pokus mířil těsně vedle a po Pfeiferově střele se gólman musel hodně natahovat, aby ji vytěsnil na roh. Domácí brankář Toma pak jen koukal na to, jak v závěru poločasu po centru z pravé strany Ledecký hlavou míjí tyč.

Druhá půle obraz hry vyrovnala, ale na větší šanci se čekalo až do 57. minuty. To pláchl po křídle táborský Nerad a servíroval balon do vápna Pfeiferovi, který ale minul.

Táborsku se to mohlo rychle vymstít, ale budějovický útočník Ledecký napálil jen tyč.

A v 66. minutě přišel pro hosty šok. Hlavu záložníka Frýdka našel ve vápně centr a domácí středopolař dokázal hlavou přehodit gólmana Křížka.

V tu chvíli domácí sahali po vítězství, protože nic nenasvědčovalo tomu, že by se hosté dokázali nadechnout k drtivému náporu.

Jenže stejně nečekaně, jako dali gól domácí, se to povedlo i budějovickému celku. V 84. minutě si na centr vyskočil dosavadní smolař zápasu Ledecký a hlavou srovnal. Spolupráci ze závěru prvního poločasu si zopakoval s Kladrubským. A tentokrát byl úspěšnější. „Tenhle zápas jsme měli vyhrát. Šancí bylo hodně. V první půli jsme měli dát tři góly a duel by byl rozhodnutý. Nakonec jsme dali gól z ničeho a jsme rádi, že máme alespoň bod,“ hodnotil své první jihočeské derby útočník Dynama David Ledecký. Jestli do jeho vyrovnávací trefy působil zápas upracovaným a nevýrazným dojmem, tak v posledních deseti minutách se změnil a nabral na obrátkách.

Domácí kopali ještě dva rohy. Hosté dokázali svého soka zatlačit a z jejich snahy vyrostla velká šance, při které Wermke trefil spojnici břevna a tyče. V samém závěru pak Javorek z blízkosti nepřekonal gólmana Tomu a rozhodčí duel ukončil. „Doplatili jsme na neproměňování šancí. Táborsko bojovalo. Vezeme bod z venku, ale měli jsme vyhrát, měli jsme na to,“ hodnotil utkání hostující kouč David Horejš.

Remíza pro Táborsko znamená propad na poslední místo tabulky, protože Třinec vyhrál 1:0 ve Varnsdorfu. I hostující Dynamo ztratilo jednu pozici. Vedení ve druhé lize přepustilo Hradci Králové.

V dalším kole bude Dynamo hostit Znojmo a Táborsko pojede k zápasu na hřiště Žižkova.