Dočkal debutoval za Philadelphii. Čekám od sebe víc, vzkázal po remíze

Sezona americké Major League Soccer začala před dvěma týdny. V úvodním kole se ale Dočkal ještě na hřiště - i vinou nedoléčeného zranění - nepodíval. Tentokrát dostal důvěru hned od úvodu.

„Určitě umím hrát líp, ale někde se začít musí. Vlastně by to byl zázrak, kdybych dnes zahrál nějak extra dobře. Přibrzdilo mě zranění. Očekávám od sebe do budoucna mnohem víc. I jako tým se můžeme zlepšit,“ ohodnotil svoji premiéru.

Philadelphii nečekal lehký soupeř. Columbus se v uplynulém ročníku probojoval až do semifinále vyřazovací fáze MLS, oba své dosavadní zápasy v této sezoně navíc vyhrál. Ztratil až teď. Souboj byl vyrovnaný a skončil bezbrankovou remízou.

„Nehráli jsme špatně, měli jsme proti sobě těžkého soupeře, který kontroloval hru. Museli jsme hodně běhat bez míče, to je vždycky těžké. Nepouštěli jsme je do šancí, což je dobré, my jsme si jich však také příliš nevypracovali,“ konstatoval osmadvacetinásobný český reprezentant.

Dočkal nastoupil na své oblíbené pozici podhrotového hráče. „Byl to můj první zápas, takže jsem si spíše hledal své vlastní místo na hřišti a pozoroval spoluhráče, jakým způsobem se pohybují. Mohu si z toho hodně vzít,“ sdělil.

Další duel čeká Philadelphii po reprezentační přestávce 1. dubna, kdy nastoupí na hřišti Colorada.