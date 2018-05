Spousta peněz, velké cíle, žádný efekt. Jak fotbalová Sparta trpěla

Také vám hlava nebere, jak je možné, že tým, který před sezonou cílil na Ligu mistrů, ztratil nakonec na mistrovskou Plzeň třináct bodů? Za to by Sparta na vysvědčení zasloužila čistou pětku.

„Fotbal bývá spravedlivý. Umístění asi odpovídá tomu, jak sezona probíhala,“ prohodil smutně po sobotním bezbrankovém trápení proti Bohemians loučící se kanonýr David Lafata.

Jako náhradník naskočil na posledních devět minut v kariéře. Bohužel pro něj v sezoně, která vejde do sparťanských dějin jako jedna z nejmizernějších v historii.

Sparta nasadila víc cizinců než Čechů. Lize přibývá diváků, ubývá gólů Statistiky fotbalové ligy 2017/2018

Alespoň tedy v samostatné české soutěži, kde tým dorovnal nejhorší umístění ze sezony 2005/06. Ve federální lize bývalo někdy i hůř: jednou, v roce 1975, dokonce Sparta sestoupila. Jenže tyhle časy jsou dávno pryč, teď je obří ostudou i páté místo.

V roce, ve kterém majitel Křetínský napumpoval do týmu extrémní peníze a přivedl zahraniční posily, aby konečně po letech vytáhl tým na evropskou úroveň, se rozčarování ještě násobí.

„Cítím se příšerně,“ hlesl útočník Josef Šural. „Ukazuje se, že tým neměl sílu na to, aby byl výš. Kdybychom za to táhli víc společně, máme aspoň o deset bodů víc.“

Kde by teď Sparta byla, kdyby se před rokem neodhodlala k experimentu s italským trenérem Stramaccionim? Kdyby před sezonou nepřivedla jedenáctku posil, ze které má v současném týmu pevné místo jen stoper Štetina a záložník Plavšič?

Víc než polovina nováčků už je pryč a je otázka, co bude Sparta dělat třeba se záložníkem Mavubou: ve třiatřiceti dostal v létě tříletou smlouvu, na české poměry exkluzivní.

Přitom pod novým koučem Hapalem už nechodí ani na lavičku a jeho šance na návrat do sestavy je mizivá.

Jak by asi Sparta vypadala, kdyby místo zbytečně investovaných milionů na výplaty a nákup posil zůstala v úspornějším režimu a třeba nechala na lavičce Petra Radu, který dojížděl minulou sezonu?

Ten s Jabloncem po jarní jízdě slaví třetí místo a těší se na Evropskou ligu, o kterou Sparta bude muset bojovat už od druhého předkola.

Tím pádem jí začne pohárová sezona už 26. července, jen pár dní po startu ligy. Cesta do základní skupiny může vést přes nevyzpytatelné soupeře z dalekých východních zemí. „Je to to nejhorší, co mohlo nastat,“ povzdechl si Šural.

Letní změny zkrátka vyvolaly ve Spartě místo euforie chaos, ze kterého se za celou sezonu nedokázala vyhrabat. V zimě se jí sice posily v čele s produktivním záložníkem Stanciem a spolehlivým gólmanem Nitou povedly, ale k posunu aspoň na třetí místo stejně nepomohly.

„V létě určitě budeme chtít doplnit kádr,“ naplánoval si Hapal. Ale jakou cestou se na Letné vydají? Křetínský je pevně rozhodnutý dál lákat hráče ze zahraničí, klidně za ně dát nemalé peníze. Jenže zatím tahle cesta Spartu netáhne k evropské elitě, ale spíš do českého průměru.

Další zpackanou sezonu si přitom dovolit nesmí. Kdyby fanoušci znovu museli sledovat, jak rychle vycouvá z pohárů, po polovině sezony je bez šance na titul a tým plný drahých posil drhne a nebaví, těžko by byli trpěliví.

Nová sezona navíc bude revoluční, o to větší poutá pozornost. Po třiceti kolech se liga na konci dubna rozdělí do tří skupin. Prvních šest si to rozdá o titul, další čtyři o šanci na Evropskou ligu a posledních šest o udržení.

Umíte si představit, že by Sparta třeba chyběla mezi elitní šestkou? Nebo že by v ní hrála komparz?

Černou sezonu musí rychle překrýt úspěchem. Jinak bude dál hazardovat s vlastní pověstí.