Mohl bych být spokojenější, říká o posilách sparťanský trenér Hapal

Kdo vyhrál a kdo propadl, kdo překvapil nebo kdo dal nejvíc gólů, to si každý vybaví hned. Ale co...

Titul šampionů si odvezli fotbalisté Francie, ale to není jediný důvod, proč byste si měli...

KOMENTÁŘ: Velkorysé Rusko? Nevěřte, že mu to vydrží

Three, two, one! Konec! Chytlavé odpočítávání v angličtině můžeme na další čtyři roky odložit,...