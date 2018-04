Barcelona se vrací na španělský trůn, třikrát pálil přesně Messi

Už před výkopem bylo jasné, že pokud Barcelona neprohraje, stane se jistým šampionem.

Do utkání vstoupila výborně, hned po pár minutách se trefil Coutinho. La Coruňa dokázala vyrovnat, jenže radost domácích hráčů i fanoušků byla zbytečná. Rozhodčí odpískal ofsajd a gól neplatil.

Ve 38. minutě zaznamenal svůj první zásah v duelu po parádní přihrávce Luise Suáreze argentinský kanonýr Lionel Messi. Vzápětí však domácí celek snížil, když přesně zamířil Lucas Pérez.

Když se po hodině hry prosadil po nádherné kombinaci Emre Colak, zdálo se, že Barcelona bude muset oslavy možná ještě odložit.

Jenže katalánský klub má něco, co žádný jiný na světě.

Messiho.

Pětinásobný nejlepší fotbalista světa nejprve poslal své mužstvo po další krásné spolupráci se Suárezem do vedení, pět minut před koncem pak uzavřel skóre na 4:2.

Stal se tak prvním hráčem v historii La Ligy, jenž nastřílel aspoň 30 gólů v sedmi ročnících.

Barcelona ovládla španělskou ligu už pětadvacetkrát. Tento titul je ale zřejmě posledním pro Andrése Iniestu, odchovance klubu, který po sezoně klub dobrovolně opustí a zamíří mimo Evropu.

Atlético se protrápilo k výhře, rozhodl Gameiro z penalty

Přestože bylo Atlético opticky lepším týmem, nedokázalo svou převahu zužitkovat. Po faulu Mubaraka Wakasa však v 71. minutě dostalo dárek v podobě pokutového kopu. Jenže Torres jej nevyužil, střelu k levé tyči gólman Antonio Sivera skvělým zákrokem lapil.

Smolař zápasu Wakaso ale dal madridskému mužstvu o pár minut později šanci na reparát, tentokrát zahrál ve vápně rukou.

K exekuci se postavil Gameiro, napálil míč do středu bránky a poslal aktuálně druhý tým tabulky do vedení. Gól to byl nakonec jediný, Atlético zvítězilo 1:0.

35. kolo španělské ligy: Getafe - Girona 1:1 (18. Amath - 45. Stuani z pen.), Alavés - Atlético Madrid 0:1 (78. Gameiro z pen.), Valencie - Eibar 0:0, La Coruňa - FC Barcelona 2:4 (40. Pérez, 64. Colak - 38., 82. a 85. Messi).

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Barcelona 34 26 8 0 87:21 86 2 Atlético Madrid 35 22 9 4 54:17 75 3 Real Madrid 34 21 8 5 81:36 71 4 Valencie 35 20 7 8 62:36 67 5 Betis Sevilla 34 17 5 12 54:53 56 6 Villarreal 34 16 6 12 49:41 54 7 Getafe 35 13 10 12 40:32 49 8 FC Girona 35 13 9 13 47:53 48 9 Sevilla 34 14 6 14 42:54 48 10 San Sebastian 35 13 7 15 63:55 46 11 Celta Vigo 35 12 9 14 54:51 45 12 Eibar 35 12 8 15 37:47 44 13 Alavés 35 13 2 20 34:48 41 14 Bilbao 35 9 13 13 38:45 40 15 Espaňol 35 9 13 13 29:41 40 16 CD Leganes 35 11 7 17 29:43 40 17 Levante 35 9 13 13 34:50 40 18 La Coruňa 35 6 10 19 34:69 28 19 Las Palmas 35 5 7 23 23:70 22 20 Málaga 34 5 5 24 22:51 20

Deportivo La Coruňa : FC Barcelona 2:4 (1:2) Góly:

40. Lucas

64. Çolak Góly:

7. Coutinho

38. Messi

82. Messi

85. Messi Sestavy:

R. Martínez – Juanfran, Albentosa, Schär, Luisinho – Guilherme (83. Muntari) – C. Borges (C), Çolak, Krohn-Dehli – Lucas, Valle (86. Cartabia). Sestavy:

ter Stegen – Semedo, Piqué, Umtiti, Alba – Rakitić (87. Iniesta), Busquets, Coutinho (74. Paulinho) – O. Dembèlé (68. Denis Suárez), Messi (C), L. Suárez. Náhradníci:

Koval – F. Navarro, Cartabia, Mosquera, Andone, Valverde, Muntari. Náhradníci:

Cillessen – Iniesta, Denis Suárez, Paulinho, Alcácer, Aleix Vidal, Vermaelen. Žluté karty:

20. Schär Žluté karty:

58. Semedo Rozhodčí: De Burgos – Alonso, Núñez

Deportivo Alavés : Atlético Madrid 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

78. Gameiro Sestavy:

Sivera (63. Pacheco) – Alexis (C), Laguardia, Maripán, Diéguez – Sobrino, Pina, Wakaso (79. García), Pedraza – Guidetti (72. I. Gómez), Munir. Sestavy:

Werner – Partey, Savić, Lucas Hernández, Vrsaljko – Á. Correa, Gabi (C), Koke (62. Godín), Vitolo – F. Torres, D. Costa (63. Gameiro). Náhradníci:

Pacheco – Martín, García, D. Torres, I. Gómez, Krkić, Demirović. Náhradníci:

Dos Santos – Godín, Sergi, Isaac, Olabe, Gameiro, Sané. Žluté karty:

17. Laguardia, 20. Pedraza, 45. Sobrino, 77. Wakaso Žluté karty:

34. Lucas Hernández, 45. D. Costa, 68. Gabi, 90+1. F. Torres, 90+5. Á. Correa Červené karty:

Červené karty:

90+5. Á. Correa Rozhodčí: D. Fernández – R. Cabañero, J. Matías Počet diváků: 18944

Getafe CF : Girona FC 1:1 (1:1) Góly:

19. Ndiaye Góly:

45. Stuani Sestavy:

Guaita – Damián Suárez, Dakonam, Bruno González, Antunes – Portillo, Flamini (50. Mora), Fajr, Ndiaye (86. Ndockyt) – J. Molina, Á. Rodríguez (61. Molinero). Sestavy:

Bono – Juanpe, Espinosa, Alcalá (60. B. García) – Maffeo (69. Mojica), Timor (84. Lozano), Granell, Aday – Portugués, Stuani, Pons. Náhradníci:

E. Martínez – Jiménez, Šibasaki, Mora, Molinero, Ndockyt, Barriuso. Náhradníci:

Iraizoz – Mojica, Olunga, Lozano, Muniesa, Aleix Garcia, B. García. Žluté karty:

35. Ndiaye, 43. Bruno González, 74. Fajr, 76. Antunes, 87. Molinero Žluté karty:

36. Alcalá, 40. Timor, 73. Aday Červené karty:

44. Damián Suárez Červené karty:

Rozhodčí: Hernández – Sobrino, Naranjo