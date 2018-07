Bývalý šéf Barcelony čelí obvinění z obchodu s lidskými orgány

Rosell se o tom podle listu zmínil v několika telefonátech. Nahrávku už prý také dostal soud, který třiapadesátiletého funkcionáře ve vazbě vyšetřuje kvůli zapletení do rozsáhlé korupční aféry v Mezinárodní fotbalové federaci FIFA. Navíc je také podezřelý z daňových úniků ve výši 15 milionů eur (391 milionů korun).

Pokud by se nové obvinění potvrdilo, hrozilo by Rosellovi za obchod s lidskými orgány šest až dvanáct let vězení.

Nemocnice Hospital Clinic de Barcelona, kde byl Abidal operován, i sám fotbalista spekulace rázně popřeli.

Abidalovi měl podle oficiální verze darovat játra jeho bratranec.

Po operaci a následné transplantaci se úspěšně vrátil k fotbalu. Po působení v Barceloně zamířil do Monaka a kariéru zakončil v Olympiakosu Pireus v roce 2014. Jeho největším úspěchem jsou dva triumfy v Lize mistrů (2009 a 2011). Od loňského roku působí ve vedení katalánského velkoklubu.