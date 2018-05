Sokolovští fotbalisté chtějí třetí vítězství za sebou. Čeká je Hradec

Pět kol před koncem druhé ligy se Baník drží na sedmém místě tabulky a náladu si vylepšil výhrou nad Varnsdorfem a v Praze nad Olympií v minulém týdnu. V dalším kole přivítá na domácím hřišti FC Hradec Králové, jenž sice pravděpodobně už nemá moc šancí proniknout na postupová místa, ale pro Baník je přijatelným sokem.

„Je v tabulce před námi, budeme se snažit chtít dotáhnout nahoru. Na podzim jsme tam vyhráli a doma to chceme potvrdit. Oběma týmům už asi o moc nepůjde, ale určitě chceme vyhrát,“ říká sokolovský kapitán Petr Glaser.

Na podzim v Hradci výhra

„Když si vzpomenu na podzimní zápas, byl vyrovnaný a stejný čekám i u nás. Věříme si, zvlášť po dvou vítězstvích. Hradec sice v posledních dvou zápasech vyhrál, když soupeřům dal čtyři branky, ale my chceme uspět,“ doplňuje asistent sokolovského trenéra David Vaněček.

K tomu je potřeba radikální zlepšení koncovky, vždyť Sokolov si v každém zápase vytvoří několik šancí a málokterou promění.

„Trápí nás to, snažíme se na tom pracovat v tréninku,“ přiznává David Vaněček.

První jarní zápasy herně nebyly špatné, ale Baník se nedokázal vyvarovat individuálních chyb, po nichž jej soupeř potrestal. To vyvrcholilo zápasem v Českých Budějovicích.

„Zní to blbě, ale opravdu jsme tam neodehráli špatný zápas, drželi míč, dobře kombinovali a po individuálních chybách dostali góly, takže jsme nakonec prohráli 4:1,“ vysvětluje Vaněček.

Facka v Budějovicích probrala

Po této facce následovalo nejprve společné sezení celého mužstva, kde si k tomu něco řekli, a výhra 2:0 nad Varnsdorfem.

„Sice jsme soupeři nabídli dvě šance, ale podržel nás brankář Belaň,“ vzpomíná sokolovský asistent. Poslední zápas v Praze na Olympii odehráli slušně. „Už to splňovalo, čím bychom se chtěli prezentovat.“ David Vaněček poté, co ukončil hráčskou kariéru, začal trénovat, a když přišel do Sokolova trenér Pavel Horváth, stal se jeho asistentem. „Docela jsme si sedli, máme podobný pohled na fotbal,“ říká.

Rozdělení kompetencí také není problém. Horváth většinu věcí rozhoduje, ale vždy to probírají společně. „Na tréninku mám většinou začátek a potom to převezme on. Bavíme se o sestavě, koukáme na video na soupeře, sestřihy z našich zápasů. Stejně tak během zápasu se radíme a probíráme situace, on vidí něco a já něco jiného. Radíme se i ohledně střídání a dalších věcí,“ dodává David Vaněček.

Utkání šestadvacátého kola FNL FK Baník Sokolov - FC Hradec Králové se hraje v neděli od 15 hodin v Sokolově. Hlavním rozhodčím bude Hrubeš, asistovat mu budou Fišer a Pečenka. Delegátem FAČR pak bude Dofek.