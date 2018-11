Kouč Slovácka po vydřené výhře: Hráčům patří velký dík za bojovnost

„Jsme rádi, že jsme to konečně protrhli. Přitom jsme odehráli mnohem lepší zápasy, ale vyšli jsme v nich naprázdno. Nebyl to kvalitní fotbal, ale hráčům patří velký dík za to, jak zápas ubojovali,“ těšilo kouče Petra Vlachovského.

Na Slovácko po osmi zápasech bez bodu až příliš dolehla důležitost zápasu. Středočeši, kteří se snažili utnout šňůru tří proher v řadě, byli dlouho nebezpečnější.

Obdobně jako před týdnem při své ligové premiéře mistrovskou Plzeň však potrápil i Příbram dvacetiletý gólman Matouš Trmal. A tentokrát udržel i čisté konto, na které Slovácko čekalo od začátku května, alespoň jeden gól obdržel tým šestnáctkrát v řadě.

„Za první nulu jsem moc rád. Navíc byla těžká. Příbram nás přehrávala, naštěstí nic nedala,“vydechl si Trmal. Opakované pochvaly se dočkal také od kouče Vlachovského: „Trmal využil šanci. Jak v Plzni, tak teď jsem u něj neviděl jedinou chybu, spolehlivě stahoval centry, nevypadla mu žádná střela. I díky němu Slovácko vzkvétá.“

Trmal je z pozice jedničky, v níž vystřídal zkušeného Michala Daňka, nadšený. „Užívám si moc, že můžu chytat ligu. Během těch posledních dvou týdnů se to pro mě strašně zatočilo a je to teď pro mě úplně jiný svět. Budu dál makat a pokračovat v tvrdé práci.“

Po sérii důležitých Trmalových zákroků poslal Slovácko v Příbrami do vedení krátce po pauze Zajíc, k němuž se odrazil míč. Aktivnějšího protivníka ale srazily až dvě inkasované branky v závěru, o které se postarali střídající Kuchta a Sadílek po dalších šťastných odrazech ve vápně.

„Je to velká úleva, nebylo to vůbec příjemné. Přece jen šňůra proher byla strašně dlouhá, co jsem slyšel, tak nejdelší v historii Slovácka. Už teď se těším na pondělní trénink, věřím, že budeme s chutí pracovat,“ poznamenal trenér Vlachovský.

Přitom se zřejmě schyluje k jeho konci na lavičce Slovácka. Podle zatím nepotvrzených informací má tým už v sobotu proti Liberci vést dosavadní kouč Jihlavy Martin Svědík.

„Kdo by nechtěl trénovat první ligu. Samozřejmě bych rád ve funkci zůstal. S vedením jsme si po Teplicích sedli a řekli jsme si, co a jak. Takže já hlavně vedení klubu děkuji, že mi umožnilo trénovat, protože jinde bych tu šanci nedostal. Ať už je budoucnost jakákoliv,“ uvedl Vlachovský neurčitě.