Fotbalisté Slovácka se v přípravě poprvé a naposledy ukážou doma

Slovácko má za sebou první soustředění v Turecku, a než se tam vrátí, představí se příští neděli ještě ve Vídni v duelu proti Rapidu.

Už dnes si ale zřejmě premiéru ve slováckém dresu připíše devatenáctiletý záložník Dominik Janošek, jenž před pár dny přišel z Brna.

Zimní příprava 2018 Jak se prvoligové týmy chystají na jaro.

„Dominika jsme sledovali již delší dobu. Jsme rádi, že se nám podařilo jeho příchod zrealizovat a že se Dominik rozhodl právě pro náš klub, ve kterém vidí perspektivu svého dalšího vývoje,“ uvedl slovácký kouč Michal Kordula na adresu člena reprezentační dvacítky.

Janošek měl v Brně smlouvu do léta, místo jejího prodloužení se rozhodl pro změnu. „Na Brno určitě nebudu vzpomínat ve zlém. Vážím si toho, že mi dal trenér Pivarník první šanci v lize, přesto jsem přesvědčen, že Slovácko může být pro mou další kariéru skvělým krokem,“ prohlásil Janošek.

Zlín se střetne s Opavou ve dvou zápasech Dvě utkání během jednoho dne dnes odehrají fotbalisté Fastavu Zlín. Na umělé trávě se v mládežnickém centru na Vršavě střetnou s druholigovou Opavou. Úvodní duel má výkop v 11 hodin, druhý začne o dvě hodině později. „Šanci dostanou ve dvojzápase všichni zdraví hráči,“ uvedl už před startem přípravy trenér Zlína Bohumil Páník, jehož celek na úvod zimní přípravy remizoval 1:1 ve Vídni s Rapidem.

V lize debutoval v říjnu právě proti Slovácku, na hřišti se při brněnské výhře 2:1 mihl jen v poslední minutě. Celkem při čtyřech startech odehrál 27 minut.

„Vidíme v něm velký příslib do budoucnosti a věříme, že se dokáže rychle adaptovat do našeho systému hry. Je to další člen generace, která by měla zajistit budoucnost tomuto klubu,“ připomněl slovácký trenér Kordula, že talentovaný mladík nejspíš nepřichází jako okamžitá posila do základní sestavy.

Slovácko se zároveň snaží o získání okamžitých posil do obrany i útoku. Nadějně vypadalo podle informací MF DNES především angažování jabloneckého forvarda Martina Doležala, v lednu se však jednání zadrhla.