Zájmu Manchesteru se nesmíme bránit, ví šéf fotbalového Slovácka

„Přestup do takového klubu těžko překonáme,“ tuší ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Kovář byl v Manchesteru v listopadu na týdenní stáži. Po ní se Angličané definitivně rozhodli, že talentovaného gólmana angažují.

„Proto kluci fotbal dělají, aby si splnili sen. Já to beru tak, že když zavolá takový klub, rozhodně hráči v této možnosti nebudu bránit. Jde jen o to stanovit nějaké podmínky,“ zdůraznil šéf Slovácka. „Takový přestup se našemu klubu vždycky vrátí.“

OLD TRAFFORD. Mladý slovácký brankář Matěj Kovář mohl při týdenní zkoušce v Manchesteru United obdivovat i jejich stadion.

Ve Slovácku si uvědomují, že pokud by se takovému přestupu postavili, mohli by tím hráče zlomit.

„Ale neplatí to úplně vždycky. V případě některých jiných zájemců bych hráčům klidně řekl, že není kam spěchat. Stejně tak pro některé typy hráčů může v konečném důsledku být prospěšnější cesta přes naši ligu, byť ta okamžitá vidina vypadá lákavě,“ poznamenal Pojezný.

Luděk Mikloško: Má šanci, aby o Premier League reálně bojoval Matěje Kováře skautům Manchesteru United doporučil Luděk Mikloško, někdejší vynikající brankář West Hamu a Queens Parku Rangers má na ostrovech obrovské jméno, těší se úctě a respektu. V poslední letech pracuje pro agenturu Sport Invest, která fotbalisty zastupuje. "Matěje jsem jim doporučil s čistým svědomím jako talentovaného a inteligentního kluka, který má sportovní i osobnostní předpoklady pro anglický fotbal," říká Mikloško. "Na testech nestačí jen sportovní výkon. Jde o celkové vystupování hráče, ačkoliv fotbalové dovednosti jsou samozřejmě základním předpokladem." "Pro mě je zásadní, že Matěj má na to, aby o šanci chytat Premier League reálně bojoval. Znám ho, spolupracujeme dlouho, a proto vím, co všechno fotbalu obětuje. Nechá si poradit, nebojí se dřiny a nezlomí ho dílčí neúspěch. A věřte mi, že já nechválím často. Zároveň je třeba vyzdvihnout práci Slovácka, kde se gólmanům pečlivě a trpělivě věnuje Petr Drobisz. A v neposlední řadě je ve vývoji mladých hráčů zásadní vliv rodiny. Ta Matějova ho podporuje, fandí mu, přitom stojí nohama na zemi." Co talentovaného brankáře nyní čeká? "Dvě hodiny jsem seděl s trenérem brankářů United a rozebírali jsme tréninkový plán i postupné cíle. Půl roku by měl Matěj trénovat paralelně s týmy U23 a U18, od léta by pak mohl být pevnou součástí celku U23. Všechno samozřejmě závisí na něm a jeho výkonnosti. Poté by se otevírala vrátka k možnému hostování a seznámení se s dospělým fotbalem," podotkl Mikloško. (min)

Přestup Kováře do Manchesteru není první podobnou zkušeností Slovácka. V roce 2015 odešel záložník Michal Sadílek do slavné mládežnické akademie PSV Eindhoven. Tehdy mu bylo patnáct let, nyní už pomalu nakukuje do áčka nizozemského klubu.

Co z jeho úspěšného angažmá nyní Slovácko má? „No především radost,“ usmál se Pojezný. „V každém přestupu mladého hráče je pochopitelně stanovené, že když se mu bude dařit, bude to dobře i pro nás.“

V anglickém West Hamu United zase v roce 2015 hostoval v tu dobu sedmnáctiletý gólman Vít Nemrava. Pak se ale do Slovácka vrátil, na jaře bude hostovat ve třetiligovém Uherském Brodě.

„Sportovně to bylo v pořádku, ale Víťa stále řešil, jestli je dobře tam být. Matěj je v tom jednoznačnější, je tam vidět větší zápal,“ uvažuje šéf Slovácka. „Šanci ve West Hamu Víťa trošku prošustroval, teď už to ví, zodpovědně pracuje a rozhodně bych jej nezatracoval. Brankáři jsou specifičtí a dorůstají později, potenciál má stále vysoký.“

Na krátkodobé zahraniční stáže, které podobným angažmá předcházejí, míří ze Slovácka zhruba pět až deset mladých fotbalistů ročně.

„Máme nepsané pravidlo, že každý hráč má právo na jednu týdenní stáž ročně. Podmínkou je, že u nás má podepsanou smlouvu a že se na této stáži dohodneme, ne aby tam jel načerno,“ poznamenal Pojezný a zmiňuje také nedávnou pětidenní stáž sedmnáctiletého záložníka Michala Kohúta v italském Udinese Calcio.

Nemravovi i nyní Kovářovi k snové příležitosti pomohl Luděk Mikloško, jenž dříve v Anglii dlouhé roky chytal a nyní spolupracuje s hráčskou agenturou Sport Invest, kde má coby manažer pro rozvoj hráčů na starosti logicky gólmany.

„V Anglii je to nastaveno jinak než u nás. Legend si tam ohromně cení. A to nejen v jejich bývalých klubech, ale úplně všude. S Manchesterem jsme něco dohodli smluvně, něco ústně a Luděk je garantem, že to tak opravdu bude,“ zdůraznil Pojezný.

Za finančně nejzajímavější přestup ze Slovácka označuje letní transfer mladého bosenského obránce Eldara Čiviče. Média spekulovala, že za něj Sparta dala 20 milionů korun.

Čivič byl důkazem, že i Slovácko se v poslední době snaží o vyhledávání talentů v zahraničí. „Ale ve výrazně skromnější podobě než Manchester,“ usmál se šéf klubu.

V současnosti je ve slovácké akademii po jednom hráči z Bosny, Makedonie, Ukrajiny, na zkoušce zde byl i Keňan. Na první tři minuty navíc do české ligy v dresu Slovácka loni nahlédl Kanghuyn Yu. Jednadvacetiletého korejského útočníka chtěl klub poslat na jarní hostování do druholigového Frýdku-Místku, kde se měl víc otrkat v mužském fotbale, Yu si však zlomil při tréninku nohu a bude dva až tři měsíce na marodce.

„Spíš nás zajímají Češi, hlavně kluci z regionu. Ale cizinci to můžou zajímavě oživit,“ doplnil Pojezný.