Smutný debut slováckého trenéra Korduly. Bez bodu i bez gólu

Když letos na jaře vykázala disciplinární komise Stanislava Levého na tribunu, zaskočil za něho na lavičce fotbalistů Slovácka ve dvou zápasech.

Od sobotního utkání s Mladou Boleslaví je už ale Michal Kordula hlavním koučem s dlouhodobým mandátem. Premiéra mu však zhořkla, vyrovnat se musel s porážkou 0:1.

„Nepředvedli jsme výkon, jaký jsme schopní podat,“ mrzelo Kordulu, který tak stále čeká na první ligové vítězství v pozici hlavního kouče. Při jarním provizoriu si do svých trenérských statistik zapsal bezbrankové remízy s Brnem a Bohemians 1905.

„Je to jiné, když jste asistent, nebo hlavní. Tlak a stres jsou větší. Na nervozitu jsem ale neměl čas. Skočil jsem do toho rovnýma nohama,“ připomenul Kordula, že klub ho povýšil dva dny před utkáním s Boleslaví.

Levý mu svoji pozici uvolnil, aby se chopil práce na znovuzřízeném poli sportovního ředitele.

„Michal je pracovitý a ambiciózní trenér. Jeho pohled na fotbal a zanícení je podle mých představ.“ Stanislav Levý, sportovní ředitel Slovácka

„Dovolím si tvrdit, že můj vztah se Standou je nadstandardní. Jsem rád, že se s ředitelem klubu (Petr Pojezný) shodli, že mi dají důvěru,“ cení si Kordula.

Nad nabídkou, která se před ním rýsovala už delší dobu, neváhal.

„Klub mám rád, miluji ho. Je to výzva. Cítím velkou zodpovědnost k Slovácku, týmu, fanouškům a lidem, kteří mi dali důvěru,“ pronesl Kordula, jenž v pátek parafoval nově koncipovanou smlouvu. „Co si s lidmi v klubu řekneme, to platí. Jestli je tam podpis, nebo ne, to je v mých očích maličkost.“

V sobotu se Kordula a Levý na lavičce znovu sešli, jenom každý s jinými kompetencemi.

„Mohl jsem říct ne, ale proč? Podporu tak zkušeného kouče a fotbalem protřelého člověka vítám. V reakcích na utkání se shodujeme v 80 i více procentech,“ těší Kordulu vzájemné souznění.

Jenže v zápase s Boleslaví jejich souhra body Slovácku nepřinesla.

„První poločas jsme hráli jakžtakž, ale co jsme předvedli ve druhé půlce, mi hlava nebere,“ zlobil se obránce Petr Reinberk, že burcující poločasová slova zůstala v kabině. „Přestali jsme bojovat a dostaneme gól ze standardní situace, o kterých si říkáme, že musíme být koncentrovaní. Pak to honíme, a to je málo. V závěru to bylo vaření z vody.“

Slovácko tak protáhlo čekání na gól na rovných šest hodin. Kordula však porážku na dvojici mladíků na hrotu, Kubalu a Zajíce, nesváděl.

„Potřebují čas, klid a důvěru. Tyhle situace neznají, musí je prožít. Věříme jim, že góly dávat budou. To ale musí být naše středová řada také kombinačně silnější, rychlejší, pohyblivější, dynamičtější,“ nabádá Kordula.