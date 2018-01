Slovácko veze z Vídně remízu s Rapidem i gruzínskou posilu

Naposledy působil 183 centimetrů vysoký hráč v Lokomotivu Tbilisi, kde loni při 33 startech vstřelil 25 branek a stal se nejlepším střelcem i hráčem tamní ligy.

„Obě strany, my i hráč, už jsme smlouvu podepsali. Pokud bude v pořádku pondělní zdravotní prohlídka, nebude nic bránit tomu, aby u nás v příštích dvou letech působil,“ řekl sportovní ředitel Slovácka Stanislav Levý.

V počítači si pustil nespočet zápasů vytipované posily. Doporučení na Sicharulidzeho dostal od svých někdejších gruzínských spoluhráčů a svěřenců i od Vladimíra Weisse, slovenského trenéra gruzínské reprezentace, který Sicharulidzeho nasadil ke dvěma listopadovým přípravným zápasům.

„To byl závěrečný střípek do mozaiky,“ přiznal Levý. „Mám informace, že to je kluk, který chce pracovat a posouvat se, není uspokojený, to je důležité. Má velmi dobrou orientaci v šestnáctce a kvalitní zakončení.“

Pro Slovácko, které tráví zimu na čtrnácté příčce, bod od sestupu, a na podzim skórovalo v 16 zápasech jen třináctkrát, bylo získání útočníka jednou z priorit.

Klub nejprve usiloval o získání jabloneckého Doležala, jehož ale po odchodech dalších útočníků, Tecla a Mihálika, odmítli Severočeši uvolnit.

„Uvidíme, jak rychle dokážeme nového hráče zapracovat do našeho systému, jak rychle se zvládne adaptovat, to je u zahraničních hráčů vždy otazník,“ uvedl kouč Michal Kordula. „Ale nějaký čas do ligy stále je, takže nevylučuju, že bude připravený už na Baník.“ Před důležitou jarním ligovou premiérou proti předposlední Ostravě čeká Slovácko ještě jedenáctidenní herní soustředění v Turecku.

A už před ním ukazují Kordulovi svěřenci slušnou formu. V neděli si přivezli remízu z tréninkového areálu Rapidu Vídeň. Pro třetí tým rakouské ligy to přitom byla generálka před nedělním městským derby proti Austrii.

„Tyto zápasy jsou vždycky přínosem, zvlášť pro mladé hráče,“ řekl kapitán Veliče Šumulikoski.

Soupeř navíc dokázal na Petrovu trefu reagovat vyrovnáním až ve chvíli, kdy už za Slovácko hrála kompletně prostřídaná sestava.

„Nepřeceňoval bych to. Vždyť v prvních 20 minutách jsme mohli dostat tři góly. Ale postupně jsme se s kvalitou protivníka i návratem na přírodní trávník srovnali a ve druhé půli už náš výkon vypadal zhruba podle představ,“ poznamenal Kordula.