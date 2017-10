Sýkora: Villarreal je pro nás zkouška, o postupu se rozhodovat nebude

Sestavu určuje trenér a ten samozřejmě nehodlá nic prozradit. I proto ani Sýkora nemůže počítat s nominací. Svalové zranění, které ho zbrzdilo v přípravě a na startu sezony, je pryč, herní praxi má dostatečnou. Jen ta nebývale vysoká konkurence...

A tak je třiadvacetiletý Sýkora rád za každou minutu. I menší vytížení mu pomohlo k nominaci do reprezentace, v nicneřešícím a pouťovém mači se San Marinem si zahrál skoro půlhodinu.

Slávisty přivítaly hromy a blesky Zatímco pár posledních dní panovalo v Česku fenomenální tereziánské léto, kdy teploty stoupaly do skvostných výšin nad 20 stupňů, a mohlo by se zdát, že ve Španělsku bude ještě tepleji a příjemněji, středeční odpoledne ukázalo nepříjemné aspekty středomořského podnebí. Při přistání byly výrazné turbulence kvůli větru a polojasnou oblohu záhy vystřídala silná bouřka s přívalovým deštěm. Teploty se pohybují kolem 20 stupňů.

Teď Sýkoru-slávistu a jeho spoluhráče čeká další evropská mise, silný Villarreal, momentálně osmý tým španělské ligy.

„Víme, že nás nečeká nic lehkého,“ řekl Sýkora před odletem. Ale zároveň je optimistou. „Jsme v dobrém rozpoložení. V Evropské lize se nám daří, na zápas s Villarrealem jedeme s největšími úmysly. Pokud se kvalitně připravíme jako proti Astaně, mohli bychom to zvládnout. Je to zkouška a výzva.“

Jen největší fanoušek či snílek by doufal, že Slavia na půdě Villarrealu vyhraje 5:0. Hráči dobře vědí, že i remíza s mužstvem, jež se prezentuje běhavým, kombinačním a náročným fotbalem, by byla dobrá. „Tři body by byly super, ale musíme si přiznat, že i kdybychom se vraceli s bodem, byl by to úspěch,“ uvedl Sýkora.

On-line Zápas Villarreal vs. Slavia sledujte podrobně.

V tabulce skupiny A je Slavia druhá, jen o skóre za Villarrealem. Má čtyři body za vítězství proti Maccabi Tel Aviv 1:0, které rozhodl Necid, a za remízu 1:1 v Astaně.

„My se chceme porvat o dobrý výsledek a postup ze skupiny. Důležité budou hlavně zápasy doma s Astanou a pak v Tel Avivu,“ vyhlíží další program Sýkora. „Villarreal nám může pomoct, ale o postupu se tam rozhodovat nebude.“

Jan Sýkora byl v březnu hostem Rozstřelu: