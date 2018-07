Slavia si pojistila Tecla i Zmrhala, oba prodloužili smlouvy do roku 2021

„Jsem rád, že od Slavie přišla tato nabídka a mohu tu zůstat a hrát, kde to mám rád,“ řekl Zmrhal pro Slavia TV. „Je to pro mě velký závazek do další práce,“ dodal Tecl.

Přestupy Jak se během letní přestávky mění prvoligové týmy.

Sedmadvacetiletý Tecl poprvé přišel do Slavie v roce 2010 na hostování z Jihlavy. Po angažmá v Plzni a Jablonci přestoupil do Edenu v lednu 2017. Podzim minulé sezony opět strávil v Jablonci na hostování, ale na jaře se už prosadil mezi opory Slavie. Celkem má v lize odehráno 145 zápasů a dal 51 gólů.

Čtyřiadvacetiletý Zmrhal je odchovancem Slavie, za jejíž první tým hraje od roku 2012. Dosud za ni odehrál 161 ligových duelů a vstřelil 21 branek.