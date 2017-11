Tvrdík: Číňané viděli vysokou úroveň českého fotbalu, projekt zaplatí

Reprezentanti čínských mládežnických kategorií se budou ve slávistickém areálu připravovat od jara 2018, a tím se projekt tréninkového centra rozjede.

„Čínské reprezentace sem budou jezdit v době, kdy je v Česku volný režim mezi sezonami. Volnou kapacitu stadionu Eden budeme v letních měsících využívat pro přípravu čínských mládežnických reprezentací. Máme tedy ideální využití přestávek mezi sezonami,“ řekl slávistický šéf Tvrdík.

Co spolupráce pro Slavii znamená?

Prestižní věc, zajímavé zpestření, další prohloubení spolupráce s čínským fotbalem. V souvislosti s kluby, o nichž čínský fotbal při spolupráci se svou reprezentací hovoří, je to pro nás mimořádně prestižní záležitost. Je to ocenění kvality naší mládeže, ocenění kvality slávistického sportu a příjemná vize na poli mezinárodní spolupráce.

Jak dohoda vznikala?

Je za tím primárně dvouletá spolupráce. Loni se Slavia International Cupu účastnily tři čínské týmy, letos dokonce čtyři, mimo jiné čínská mládežnická reprezentace. Číňané viděli vysokou úroveň českého fotbalu. Naše sportovní úroveň je vyšší, proto sem do Prahy jezdí trénovat. Jsou za tím i výjezdy Slavie v různých kategoriích na čínské fotbalové turnaje. Letos jsme byli na dvou, na jednom jsme skončili třetí.

Jak bude příprava čínských mládežnických týmů probíhat?

Postupně nebo souběžně přijedou čtyři reprezentační týmy. Budou využívat našeho zázemí, logistiky, sportovní podpory. Budou mít svou letní přípravu. Vidíme velkou výhodu v tom, že s nimi může trénovat česká mládež, to bude velké zpestření tréninku.

Přijedou do Prahy i další evropské kluby, které s čínskou stranou rovněž spolupracují?

Máme přibližnou dohodu se šesti kluby, čtyři si přijedou zahrát s čínskou reprezentací. Budeme toho chtít využít, aby si zahrály i se Slavií.