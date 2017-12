Slavia vyhlásila nejlepší jedenáctku, nejvíc hlasů posbíral Kuka

„V životě by mě to nenapadlo, ani nevím, čím jsem si to vysloužil,“ neskrýval překvapení devětačtyřicetiletý Kuka, který hrál za Slavii od šesti let. Vicemistr Evropy z roku 1996 dal za vršovický tým 95 ligových branek.

Kuka se dostal do novodobé nejlepší jedenáctky za posledních 25 let. V ní figurují i dva současní slávisté útočník Milan Škoda a stoper Simon Deli z Pobřeží slonoviny.

Do historické jedenáctky fanoušci zvolili největší klubové legendy brankáře Františka Pláničku, kanonýry Josefa Bicana s Antonínem Pučem, křídelníka Františka Veselého či obránce Jana Lálu. Nechybí ani současný trenér českého národního týmu Karel Jarolím.

Slavii ke 125. výročí popřáli i zpěvák Karel Gott či vítězové tenisového Wimbledonu Jan Kodeš a Petra Kvitová. Dorazil také prezident čínského majitele klubu CEFC Čchan Čchao-tuo.

„Máme dva takové základní cíle - zaprvé do tří let hrát Ligu mistrů a zadruhé mezinárodní mládežnickou akademii. Doufám, že do příští oslavy už to bude,“ uvedl Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva úřadujícího ligového mistra, který po podzimní části nejvyšší soutěže ztrácí z druhého místa na vedoucí Plzeň 14 bodů.