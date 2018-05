Škoda: Čekal jsem nejlepší sezonu v kariéře, ale i druhé místo má váhu

„Teď už se těším na dovolenou. Nebudu sice u moře, ale s přítelkyní plánujeme svatbu,“ svěřil se 32letý kapitán Slavie.

Po pěti zápasech jste vyběhl v základní sestavě. Jak jste to bral?

Jako hodně dlouhé čekání. Ani jsem nevěděl, jak se mám rozcvičovat (smích). Ale zvládlo se to. Ani jsem si neříkal, že musím dát já gól. Věděl jsem, že v Teplicích musíme uspět bodově, abychom udělali kvalifikaci Ligy mistrů.

Což se po výhře 3:0 povedlo.

Měli jsme větší motivaci, domácí už o nic nehráli. Pro nás to byl zápas sezony, prohrát tady, šlo by o velký průšvih.

Problémy čínského majitele s dluhy tým neznervózňovaly?

Nemyslím si, mě osobně to neovlivnilo. Já věřil, že se to vyřeší, že všechno bude v pohodě.

Váš gólový účet se zastavit na číslovce 11. Jste spokojený?

Myslel jsem si, že budu mít kolem patnácti gólů, to byl můj cíl. Ale neodehrál jsem toho tolik co sezony předtím, to se na tom možná podepsalo.

Takže jaké je hodnocení letošního ročníku?

Očekával jsem, že tahle sezona bude ta úplně nejlepší v kariéře. Ale hned na začátku se nám rozplynul sen o Lize mistrů, což bylo nepříjemné, jeden cíl se nám nepovedl. Pak jsme hráli Evropskou ligu, skupina byla super, ale v lize jsme po podzimu ztráceli hodně bodů na vedoucí Plzeň. Nebylo to podle přestav. Přesto jsme na jaře mohli Plzeň víc potrápit, zvládnout zápasy v Liberci a doma se Slováckem, do hry o titul bychom ještě mohli hodně zasáhnout.

Berete 2. místo?

Beru. Má svoji váhu. Zvlášť když vezmu, jak suverénní podzim měla Plzeň. Máme možnost dostat se do skupiny Ligy mistrů, to je úžasné.

Podzim odkoučoval Jaroslav Šilhavý, jaro jeho nástupce Jindřich Trpišovský. Jaký byl mezi nimi rozdíl?

Každý trenér je úplně jiný, pod každým jsme měli nějakou tvář. Trenér Šilhavý nás vedl delší dobu, pan Trpišovský jen pár měsíců, takže to bylo těžší. Ale další příprava nám hodně pomůže a zlepšíme se.

Bylo pro vás těžší zapadnout do systému nového kouče?

Nemyslím si. Ze začátku jsme naplňovali, co po nás chtěl. Pak nám trochu ublížila reprezentační přestávka, po ní jsme nezvládli zápas se Zlínem a ani nějaká další utkání nebyla úplně ideální. Potom jsem se zranil a trenér už dával šanci jiným.