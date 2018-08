Kde je slávistický elán z úvodu ligy? Pohárovou ránu přiživil Jablonec

Nepřinesl. Běžela šestá minuta nastaveného času, když balon narazil do břevna a odrazil se do autu. Smolný moment uzavřel týden, během kterého Slavii nevyšlo nic.

Všechno špatně!

V úterý si vytrpěla zápas třetího předkola Ligy mistrů v Kyjevě a láteřila na výkon polských rozhodčích, kteří jí neuznali vyrovnávací trefu a naopak soupeře nechali pojistit vedení i postup gólem z ofsajdu.

Následný protest UEFA okamžitě a bez podrobnějšího odůvodnění smetla ze stolu: Zamítá se!

A tak slávistům nezbylo nic jiného než přepnout na domácí soutěž a ukázat se proti Jablonci, který víc než pět let v lize neporazili.

Nepovedlo se. Matný výkon přivál porážku 0:2, první ligovou v probíhající sezoně.

„Musíme se omluvit všem lidem, kteří dorazili na stadion,“ vzkázal trenér Jindřich Trpišovský. „Výsledek i výkon v první půli je pro nás strašné zklamání.“

Že by se Slavií tak zamávalo právě trpké vyřazení na Ukrajině? Vypadalo to tak, protože ničím nepřipomínala tým, který na začátku ročníku válcoval ostatní. Do soboty neztratil ani bod a uhnízdil se v čele tabulky se suverénním skóre 11:1.

Ostrý slávistický start postupně odnesly Olomouc, Karviná, Opava a Mladá Boleslav, takže do Kyjeva tým letěl v nejlepší možné náladě. Domácí remíza 1:1 nebyla beznadějná, postupová naděje žila.

Komentář Na Ligu mistrů si Slavia musí počkat. Třeba se mezitím poučí

Jenže po smolném zápase se ztratila – a s ní kamsi zmizel i slávistický drajv. Jablonec dával od prvních minut najevo, že si do Edenu přijel pro vítězství, přežil i Škodovu neproměněnou penaltu a tři body nakonec bral po gólech Doležala a Holeše naprosto zaslouženě.

I trenér Petr Rada si zápas užil. V závěru férově rychle podal míč slávistům, kteří tak mohli okamžitě rozehrát. Novináře pak pobavil, když během tiskové konference nezvedl telefon šéfovi klubu Miroslavu Peltovi. Postěžoval si jen na nervy, které prožil během dlouhého osmiminutového nastavení.

Rozhovor Ať prezident počká. Rada nejdřív chválil tým: Můžeme soupeřit s každým

„Jsem napumpovaný na devadesát dva minut a my pak hrajeme skoro sto? To je přes mojí čáru,“ zlobil se. „Koukáme pět minut na video, hráči stojí... Jsem proti.“

Trpišovský a spol. řešili vážnější problémy. Proč Slavia během pár dní zvadla? Proč se z ní vytratilo nadšení a elán a proč v první půli soupeři téměř v ničem nestačila?

Možná ji skutečně přikryla kyjevská deka. Nepomohlo ani to, že kvůli zranění vypadl záložník Zmrhal, chyběla i nedoléčená posila Olayinka. A Stoch, který se podepsal pod oba góly, musel nastoupit s teplotou.

Jenže na nic z toho se Slavia vymlouvat nemůže a Trpišovský to ví.

„Jsme profesionálové. Spoustu lidí, kteří přišli, nezajímá, co bylo v týdnu,“ uznal. „Během pěti dnů jsme dvakrát prohráli a teď se ukáže, jak na tom doopravdy jsme.“

Rozhovor Výsledek i výkon v první půli je strašné zklamání, řekl Trpišovský

Těžký test čeká hlavně za dva týdny, kdy Slavia hostí Plzeň. V zápase dvou adeptů na titul může dokázat, že si jen vybrala špatné období, ze kterého se zvládla rychle otřepat.

Nebo zjistí, že kyjevská rána je dál nepříjemně čerstvá. A že se hojí pomalu a bolestivě.